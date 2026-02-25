Sondaj: Partidul de opoziție Tisza din Ungaria își mărește avantajul în fața partidului lui Viktor Orban

Sondajul, realizat de institutul Median și publicat miercuri de site-ul de știri hvg.hu, arată că partidul Tisza și-a extins avantajul față de partidul Fidesz, al premierului Viktor Orban, la 20 de puncte procentuale în rândul alegătorilor hotărâți. Sondajul a fost realizat în perioada 18-23 februarie și conturează o creștere față de cifrele sondajului din luna ianuarie, când avantajul partidului Tisza era de 12 puncte, relatează Reuters.

Partidul adversarului lui Orban, Peter Magyar, are sprijinul a 55% dintre alegătorii hotărâți, în creștere față de 51% în ianuarie. Pe de altă parte, sprijinul pentru partidul lui Viktor Orban, Fidesz, a scăzut la 35% de la 39%.

La nivelul întregii populații, sprijinul pentru Tisza este de 42%, în timp ce Fidesz era susținut de 31% dintre alegători.

Viktor Orban deține puterea în Ungaria de 16 ani și este pentru prima dată în tot acest timp când se confruntă pentru prima dată cu un adversar puternic în cadrul alegerilor parlamentare.

Parlamentul Ungariei are 199 de membri, 93 aleși din listele partidelor și 106 aleși direct din circumscripții.