UE își reduce criticile la adresa lui Viktor Orbán de teama unor acuzații de interferență în alegeri

Mai multe persoane familiarizate cu situația au declarat pentru Financial Times că oficialii UE nu vor să fie acuzați că interferează în alegerile din Ungaria sau să-i ofere mai multă „muniție” lui Orbán în campania sa anti-Bruxelles.

Potrivit FT, sondajele sugerează că Orbán ar putea pierde votul din 12 aprilie, partidul de opoziție Tisza, condus de Péter Magyar, având un avans de aproximativ 10 puncte procentuale față de Fidesz , partidul lui Orbán . Tisza a îndemnat, de asemenea, instituțiile UE să dea dovadă de reținere în timpul campaniei, au declarat sursele.

Într-un discurs rostit duminică, Ungarul a promis că va consolida poziția Ungariei în UE. „Locul Ungariei este în Europa, nu doar pentru că avem nevoie de Europa, ci și pentru că Europa are nevoie de noi”, a spus el.

Conform surselor, Comisia a procedat deja cu mai multă atenție în comunicările sale publice privind Ungaria și preocupările legate de statul de drept. Aproximativ 2,4 miliarde de euro în fonduri noi ar putea fi plătite guvernului lui Orbán înainte de alegeri, indiferent de preocupările recente.

„Cu luni înainte de niște alegeri atât de istorice și decisive… au ajuns la concluzia că cel mai bine este să nu facă nimic”, a declarat un oficial maghiar. „Comisia își ascunde riscurile, ceea ce este normal.”

Un diplomat UE a adăugat: „Este înțelept că Comisia nu face anunțuri cruciale în legătură cu maghiarii pentru a nu risca să fie prezentată ca interferând cu alegerile.”

„Ghimpele” din coasta UE

Orbán a fost mult timp un „ghimpe” în coasta UE, apropiindu-se de președintele rus Vladimir Putin și opunându-se ajutorului militar pentru Ucraina, precum și candidaturii sale la UE.

Colegiul Mathias Corvinus (MCC), un grup de experți legat de Orbán, a lansat la începutul acestei luni un „Observator al Interferențelor Democrației” menit să „analizeze modul în care Uniunea Europeană și actorii legați de UE modelează alegerile naționale în întreaga Europă”.„Orice vor face instituțiile UE va fi folosit de Orbán… Orice vom spune sau nu vom spune, va fi folosit împotriva noastră”, a declarat un oficial al Parlamentului European.

Orbán, sprijinit de Donald Trump

În atacurile sale la adresa UE, Orbán a primit sprijin din partea mișcării Maga a președintelui american Donald Trump. Președintele SUA a dat până în prezent două mesaje publice de susținere pentru premierul maghiar.

Secretarul de stat american Marco Rubio vizitează Ungaria luni, într-un gest de susținere pentru guvernul lui Orbán. Luna viitoare, Ungaria va găzdui Conferința de Acțiune Politică Conservatoare (CPAC), reuniunea conservatoare din SUA, la care se așteaptă ca Trump să transmită un mesaj.

Poziția Comisiei față de Ungaria a fost complicată și mai mult de Curtea Supremă a UE, care a emis săptămâna trecută un aviz juridic care a pus sub semnul întrebării o decizie din 2023 de a debloca 10 miliarde de euro pentru Budapesta, pentru a depăși vetoul lui Orbán asupra ajutorului acordat Ucrainei.

Amenințările de la Bruxelles

„Bruxelles amenință Ungaria prin intermediul Curții Europene de Justiție pentru că nu plătim Ucraina”, a declarat ministrul ungar pentru UE, János Bóka, ca răspuns la avizul juridic. „Aliații partidului Tisza recurg la măsuri din ce în ce mai dure pentru a-și impune voința asupra Ungariei și a aduce la putere un guvern marionetă de la Bruxelles.”

Aproximativ 17 miliarde de euro din fondurile UE destinate Budapestei rămân înghețate din cauza îngrijorărilor legate de discriminare și independența sistemului judiciar. Comisia a lansat, de asemenea, o anchetă privind presupusa încercare a guvernului maghiar de a recruta oficiali ai UE ca spioni.

Un purtător de cuvânt al Comisiei a declarat că instituția „analizează în mod activ aceste acuzații [de spionaj]” și evaluează statul de drept în Ungaria. „Ne-am continuat activitatea în mod normal, în special în ceea ce privește acțiunile noastre de aplicare a legii”, au spus aceștia.

Purtătorul de cuvânt a declarat că este „pur și simplu incorect” faptul că inițiativele sunt suspendate din cauza alegerilor, adăugând că momentul este „determinat exclusiv de munca analitică și procedurală necesară”.

La începutul acestei luni, Orbán a publicat o decizie prin care ordona instanțelor să anuleze anumite procese împotriva guvernului, ceea ce a ridicat îngrijorări că guvernul ar limita independența instanțelor. Purtătorul de cuvânt al Comisiei a declarat: „Urmărim îndeaproape evoluțiile și analizăm acum decretul în cauză”.

Unii politicieni se tem că amânarea oricăror decizii de către Bruxelles de teama de a fi percepută ca influențând alegerile transmite un mesaj greșit. „Este o strategie atât de stupidă”, a declarat Tineke Strik, o parlamentară din Partidul Verde care a condus negocierile privind un raport parlamentar recent privind încălcările statului de drept în Ungaria.

Budapesta urmează să primească 16 miliarde de euro în domeniul apărării în cadrul programului UE de achiziții comune de arme, în valoare de 150 de miliarde de euro, cunoscut sub numele de Safe. Dacă planul de finanțare al Ungariei este aprobat, Budapesta ar primi o primă tranșă de aproximativ 2,4 miliarde de euro.

„A i se acorda [lui Orbán] acești bani ar fi absolut absurd”, a declarat Michał Wawrykiewicz, europarlamentar din Partidul Popular European (PPE), același grup din care face parte și Tisza.

Două persoane familiarizate cu procedura au avertizat însă că reținerea fondurilor din SAFe ar putea fi percepută și ca o interferență.Purtătorul de cuvânt al Comisiei a declarat că, în ceea ce privește fondurile pentru apărare, „nu a fost luată nicio decizie” și „continuăm să colaborăm îndeaproape cu autoritățile naționale”.