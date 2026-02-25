Premierul Ungariei, Viktor Orban, mizează pentru realegerea sa pe un mesaj anti-Ucraina

Viktor Orban desfășoară o campanie media agresivă, al cărei mesaj central este că maghiarii ar trebui să refuze să se alinieze restului Europei în sprijinirea Ucrainei împotriva invaziei Rusiei, potrivit AP.

Panourile publicitare amplasate în toată țara prezintă imagini generate de inteligența artificială cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, flancat de oficiali europeni, întinzând mâna ca și cum ar cere bani. Este o referință nu tocmai subtilă la eforturile Uniunii Europene de a ajuta Ucraina financiar și de a-i consolida apărarea, în timp ce războiul intră în al cincilea an. „Mesajul nostru către Bruxelles: Nu vom plăti!”, se putea citi pe panourile publici finanțate.

Dacă exista vreo îndoială, luni a devenit clar de ce rezultatul alegerilor viitoare din Ungaria va reverbera dincolo de granițele sale, relatează AP. Ungaria a blocat un nou pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei ca răspuns la întreruperile aprovizionării cu petrol rusesc care trece prin Ucraina și a promis că va respinge orice alte politici pro-Ucraina până la reluarea fluxurilor de petrol.

Orban este considerat pe scară largă cel mai puternic aliat al Kremlinului în UE. În timp ce aproape toate celelalte 26 de națiuni ale blocului s-au distanțat de Rusia de când aceasta a lansat războiul pe 24 februarie 2022, Ungaria a aprofundat cooperarea.

Premierul se pregătește pentru alegerile din aprilie

Prim-ministrul a prezentat relația sa cu președintele rus Vladimir Putin drept pragmatică, având în vedere accesul Ungariei la surse fiabile de petrol și gaze rusești. Însă politicile anti-LGBTQ+ ale lui Orban, represiunile asupra presei și organizațiilor neguvernamentale și etichetarea criticilor drept „agenți străini” au dus la acuzații că acesta citește din strategia autoritară a lui Putin.

Orban, care a preluat din nou funcția în 2010, se confruntă cu cea mai puternică provocare la adresa puterii sale în cadrul alegerilor programate pentru 12 aprilie. Liderul cu cel mai lung mandat în UE și partidul său de dreapta Fidesz sunt în urma, în majoritatea sondajelor independente, unui rival de centru-dreapta, Péter Magyar.