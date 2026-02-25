Prima pagină » Politic » AUR a depus proiectul pentru alegerea primarilor și președinților de Consilii Județene în două tururi

AUR a depus proiectul pentru alegerea primarilor și președinților de Consilii Județene în două tururi

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus în Parlament inițiativa legislativă care introduce sistemul de vot în două tururi pentru alegerea primarilor și a președinților de Consilii Județene.
AUR a depus proiectul pentru alegerea primarilor și președinților de Consilii Județene în două tururi
Laura Buciu
25 feb. 2026, 16:36, Politic

Inițiativa legislativă a AUR propune modificarea Legii nr. 115/2015, astfel încât primarii și președinții de Consilii Județene să fie aleși printr-un sistem majoritar în două tururi, cu organizarea celui de-al doilea tur la două săptămâni de la primul, în situația în care niciun candidat nu obține majoritatea voturilor valabil exprimate de alegători.

Potrivit inițiatorilor, actuala procedură de vot pentru alegerile locale „și-a arătat limitele în ceea ce privește capacitatea acelor aleși de a genera o dezvoltare locală în strânsă legătură cu interesele cetățenilor”, se arată în expunerea de motive.

Acest sistem de vot a funcționat până în anul 2012

Actualul sistem de vot pentru alegerea autorităților administrației publice locale, caracterizat prin „scurtarea campaniei electorale, diminuarea calității dezbaterii între candidați și comportamentul de vot pragmatic, perpetuează o cultură politică ce oferă competențe exclusive politicienilor în ceea ce privește formularea priorităților de politici publice locale, chiar înainte de a fi aleși și în ciuda legitimității lor scăzute”, se mai arată în expunerea de motive.

Potrivit expunerii de motive, revenirea la sistemul în două tururi va contribui la creșterea reprezentativității și legitimității celor mai importanți aleși locali, șanse egale în procesul electoral pentru partide noi, partide mici și candidați independenți, creșterea pluralismului politic și sporirea șanselor de atingere a unui consens în comunitate în ceea ce privește soluțiile de politici publice propuse în campania electorală.

Recomandarea video

Sondaj cu o lună înaintea alegerilor din Ungaria: Partidul de opoziție conduce cu 11 puncte procentuale în fața lui Viktor Orban
G4Media
Bolojan, ROȘU de nervi după noile tăieri! Și-a pierdut cumpătul: „Altă întrebare!”
Gandul
Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, Hanțu se afișează cu femeia în vârstă de 50 de ani
Cancan
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport
Românul multilateral modern: angajat la STB și TAROM, vânzător de lumânări, dezlegător de blesteme, consultant pe jocuri video, dar și terapeut Reiki
Libertatea
Secretul bunicilor pentru o imunitate cât mai puternică! 2 ingrediente pe care le ai deja în bucătărie
CSID
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste 90.000 de abateri, în doar 5 luni
Promotor