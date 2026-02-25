AUR a depus proiectul pentru alegerea primarilor și președinților de Consilii Județene în două tururi

Inițiativa legislativă a AUR propune modificarea Legii nr. 115/2015, astfel încât primarii și președinții de Consilii Județene să fie aleși printr-un sistem majoritar în două tururi, cu organizarea celui de-al doilea tur la două săptămâni de la primul, în situația în care niciun candidat nu obține majoritatea voturilor valabil exprimate de alegători.

Potrivit inițiatorilor, actuala procedură de vot pentru alegerile locale „și-a arătat limitele în ceea ce privește capacitatea acelor aleși de a genera o dezvoltare locală în strânsă legătură cu interesele cetățenilor”, se arată în expunerea de motive.

Acest sistem de vot a funcționat până în anul 2012

Actualul sistem de vot pentru alegerea autorităților administrației publice locale, caracterizat prin „scurtarea campaniei electorale, diminuarea calității dezbaterii între candidați și comportamentul de vot pragmatic, perpetuează o cultură politică ce oferă competențe exclusive politicienilor în ceea ce privește formularea priorităților de politici publice locale, chiar înainte de a fi aleși și în ciuda legitimității lor scăzute”, se mai arată în expunerea de motive.

Potrivit expunerii de motive, revenirea la sistemul în două tururi va contribui la creșterea reprezentativității și legitimității celor mai importanți aleși locali, șanse egale în procesul electoral pentru partide noi, partide mici și candidați independenți, creșterea pluralismului politic și sporirea șanselor de atingere a unui consens în comunitate în ceea ce privește soluțiile de politici publice propuse în campania electorală.