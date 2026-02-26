Potrivit Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, Vladimir Putin s-a adresat pe 24 februarie colegiului FSB, serviciul federal de securitate al Rusiei, și a transmis că instituția trebuie să garanteze „suveranitatea” alegerilor parlamentare programate în septembrie. Formula sugerează o consolidare a controlului asupra procesului electoral într-un context politic deja strict reglementat.

Discursul a vizat oficial teme precum securitatea internă, combaterea terorismului și presupuse acțiuni ale serviciilor speciale ucrainene. Liderul de la Kremlin a susținut că numărul „infracțiunilor teroriste” a crescut din cauza Kievului și a „coordonatorilor străini”, o formulare folosită frecvent de autoritățile ruse pentru a explica incidente sensibile produse pe teritoriul Federației Ruse.

Pe acest fond, Putin a anunțat extinderea atribuțiilor FSB și o coordonare mai strânsă cu Ministerul Apărării, Garda Națională și Ministerul de Interne. Mesajul indică o integrare mai profundă a structurilor de forță înaintea scrutinului parlamentar.

Președintele rus a invocat și amenințări cibernetice, presiunea sancțiunilor occidentale și utilizarea ineficientă a fondurilor pentru apărare. Referirile vin într-un moment în care economia rusă se confruntă cu dificultăți accentuate, pe fondul costurilor ridicate generate de conflictul prelungit și de sancțiunile internaționale.

Retorica privind „cetatea asediată”, folosită constant de Kremlin în ultimii ani, a fost reluată în discurs. Putin a descris existența unui inamic extern și a unor „trădători interni”, în timp ce a subliniat necesitatea protejării alegerilor, pe care autoritățile le prezintă drept esențiale pentru stabilitatea statului.