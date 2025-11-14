Curtea Supremă din Nevada reia procesul penal privind strategia electorală a lui Trump

Judecătorii au concluzionat că procurorul general Aaron Ford a introdus în mod corespunzător cazul de falsificare în Las Vegas, anulând o decizie a unei instanțe inferioare care a constatat că cazul ar fi trebuit să fie introdus în Carson City, unde candidații electorali pro-Trump au semnat documentele false, potrivit Politico.

Decizia cu 6-0 vine la doar câteva zile după ce Trump a grațiat zeci de aliați – inclusiv cei șase inculpați din Nevada – pentru orice potențiale infracțiuni federale legate de alegerile din 2020. Cu toate acestea, puterea de grațiere a președintelui nu se extinde la infracțiunile la nivel de stat, precum cele aduse de Ford.

Printre cei acuzați de falsificare – care se pedepsesc cu maximum cinci ani de închisoare – se numără președintele actual al Partidului Republican din stat, Michael McDonald, vicepreședintele său, Jim Hindle, și membrul Comitetului Național Republican din stat, Jim DeGraffenreid.

La îndemnul campaniei lui Trump din 2020, zeci de activiști republicani din șapte state indecise au semnat certificate în care susțineau că sunt electori prezidențiali legitimi, deși fiecare dintre aceste state indecise a votat pentru Joe Biden.

Mulți au fost informați de conducerea partidului și a campaniei că documentele erau o necesitate legală pentru a se asigura că voturile lor electorale vor fi numărate dacă Trump va câștiga vreuna dintre contestațiile sale în instanță împotriva rezultatelor alegerilor.

Cu toate acestea, consilierii de vârf ai lui Trump de la acea vreme intenționau, de asemenea, să utilizeze certificatele false pentru a-l presa pe vicepreședintele de atunci, Mike Pence, să anuleze victoria lui Biden atunci când Congresul se va reuni pentru a număra voturile pe 6 ianuarie 2021.

Pence a refuzat însă să recunoască certificatele semnate de Partidul Republican, deoarece acestea nu erau certificate de guvernatorii sau legislativele statelor, ceea ce le priva de orice legitimitate legală sau constituțională.

Continuarea cazului, la aproape cinci ani după semnarea certificatelor electorale, contrastează cu soarta unui caz penal similar intentat de procurorii din Michigan împotriva a 16 republicani care au participat la aceeași acțiune.

Un judecător de acolo a respins cazul în septembrie, afirmând că probele nu au demonstrat că inculpații au acționat cu intenție criminală.

Un proces penal în Arizona împotriva celor 10 electori falși ai Partidului Republican din stat rămâne în suspans, deoarece procurorul general Kris Mayes contestă hotărârea judecătorului de fond potrivit căreia procedurile marelui juriu au fost viciate.

În Wisconsin, un alt proces penal rămâne în curs împotriva a trei lideri ai efortului electoral al campaniei Trump.

Un al patrulea caz în Georgia a fost în mare parte abandonat după ce Curtea Supremă a statului a descalificat-o pe procurorul districtual din Fulton County, Fani Willis, de la continuarea prezidării procesului din cauza unui presupus conflict de interese.