De ce s-a opus Trump publicării dosarelor Epstein? Dezvăluirile făcute de Marjorie Taylor Greene

Tensiunile publice dintre deputata republicană Marjorie Taylor Greene și Donald Trump au revenit în prim-plan, pe fondul unor noi acuzații legate de cazul Jeffrey Epstein, relatează The Daily Beast.
Într-un articol publicat recent în The New York Times, Greene a descris o confruntare tensionată în care Trump ar fi îndemnat-o să renunțe la demersurile de a expune persoane implicate în abuzurile comise de Epstein.
Potrivit lui Greene, conflictul a izbucnit după ce a început să facă presiuni pentru publicarea dosarelor legate de Epstein și apropiații săi.
În urma unei audieri cu ușile închise, în septembrie, cu supraviețuitori ai abuzurilor comise de Epstein, Greene a amenințat că va dezvălui identitatea bărbaților acuzați de abuzuri.
Ea spune că acest gest a declanșat un apel furios din partea lui Trump, care ar fi reacționat furios, susținând că demersul va avea consecințe grave.
Greene își amintește că Trump i-ar fi spus „prietenii mei vor avea de suferit”, afirmație pe care ea a interpretat-o drept motivul rezistenței sale față de publicarea dosarelor.
Apelul ar fi fost atât de zgomotos, susține ea, încât a putut fi auzit de membrii staff-ului din apropiere, subliniind intensitatea schimbului de replici.
Disputa a marcat ruptura finală dintre Greene și Trump, cândva aliați politici apropiați. Greene a spus că i-a propus lui Trump să invite victimele lui Epstein la Biroul Oval, idee pe care acesta ar fi respins-o, afirmând că nu au făcut nimic care să „merite această onoare”.
După acel schimb, cei doi nu au mai vorbit niciodată.
În cele din urmă, Greene a susținut o petiție de procedură menită să forțeze publicarea dosarelor Epstein, sfidând conducerea republicană.
Ulterior, ea a descris modul în care a fost gestionat cazul Epstein drept simbol al „tuturor lucrurilor greșite din Washington”, acuzând elitele bogate și influente că scapă nepedepsite, în timp ce victimele suferă.
Departamentul Justiției (DOJ) a început între timp să publice documente, după ce a ratat un termen-limită în decembrie, dezvăluind că au fost descoperite peste un milion de fișiere suplimentare într-un birou al procurorilor federali din Manhattan.
Trump a criticat procesul, catalogându-l drept o distragere motivată politic.
Greene a spus că, deși mai multe chestiuni i-au tensionat relația cu Trump, „Epstein a fost totul”.
Privind înapoi, ea a recunoscut că Trump nu a părut niciodată cu adevărat hotărât să facă publice dosarele, în ciuda promisiunilor din campania electorală, care sugerau contrariul.