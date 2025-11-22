O voce importantă în MAGA părăsește tabăra lui Trump și Congresul

În anunțul făcut vineri seara, printr-un videoclip și un mesaj publicat pe X, congresmena explică motivele care au împins-o către această decizie. Greene spune că a devenit ținta unor atacuri directe ale lui Donald Trump. Acestea au transformat colaborarea lor politică și personal într-o ruptură dificil de reparat.

Marjorie Taylor Greene, deputată republicană în Camera Reprezentanților a SUA, a fost una dintre cele mai vocale susținătoare ale președintelui Donald Trump. Demisia ei va deveni oficială pe 5 ianuarie, dată la care își va încheia mandatul.

Trump o numește trădătoare

Greene reprezintă de trei mandate statul Georgia. Deputata spune că atacurile recente ale lui Trump au determinat-o să renunțe la funcție. Liderul SUA a numit-o „trădătoare” și „nebună” după ce aceasta a susținut inițiativa legislativă privind publicarea dosarelor Epstein.

„Nu vreau ca districtul meu să fie forțat să treacă printr-o confruntare politică plină de ură, declanșată chiar de președintele pentru care am luptat”, a transmis ea.

„Relație toxică” cu președintele american

„Am luptat mai mult decât aproape orice alt republican pentru ca Donald Trump și republicanii să câștige alegerile”, spune deputata, citată de CNBC. În același timp, ea admite că relația cu liderul american a devenit una unilaterală: „Loialitatea ar trebui să fie o stradă cu două sensuri”.

Ulterior, a adăugat: „Refuz să joc rolul victimei într-o relație toxică, așteptând ca lucrurile să se rezolve de la sine”.

Greene ar putea viza Casa Albă în 2028

Deputata sugerează că plecarea ei ar putea marca sfârșitul rolului său în MAGA. „Dacă sunt dată la o parte de MAGA Inc și înlocuită de neoconservatori, Big Pharma, Big Tech și elita donatorilor, atunci și americanii obișnuiți sunt înlăturați”, afirmă Greene. Ea sugerează că marginalizarea sa ar reprezenta o schimbare de direcție a mișcării către interesele elitelor.

Deputata nu neagă că această demisie îi poate pune capăt carierei la Washington. Însă anunțul ridică întrebări despre viitorul ei politic. Unii dintre analiști sugerează chiar o posibilă candidatură la alegerile prezidențiale din 2028.