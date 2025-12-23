Cazul Jeffrey Epstein: S-a publicat al treilea lot de documente, după ce Trump s-a plâns că distruge reputația persoanelor care l-au întâlnit în mod inocent pe Epstein

Departamentul de Justiție (DOJ) al SUA a publicat a treia serie de documente legate de Jeffrey Epstein, inclusiv unele care fac referire la președintele Donald Trump.

Departamentul de Justiție, care are obligația legală de a publica dosarele în conformitate cu Legea privind transparența dosarelor Epstein, a recunoscut aparițiile lui Trump într-o postare pe rețelele de socializare și a afirmat că unele dintre acestea conțin „afirmații neadevărate și senzaționaliste”.

„Departamentul de Justiție a publicat oficial aproape 30.000 de pagini suplimentare de documente legate de Jeffrey Epstein. Unele dintre aceste documente conțin afirmații neadevărate și senzaționaliste la adresa președintelui Trump, care au fost transmise FBI-ului chiar înainte de alegerile din 2020. Pentru a fi clar: afirmațiile sunt nefondate și false, iar dacă ar fi avut vreo fărâmă de credibilitate, cu siguranță ar fi fost deja folosite împotriva președintelui Trump”, a declarat departamentul într-o postare pe X.

„Cu toate acestea, din respect pentru lege și transparență, Departamentul de Justiție publică aceste documente cu protecțiile prevăzute de lege pentru victimele lui Epstein”, se arată în declarație.

Publicarea documentelor survine pe fondul îngrijorării crescânde a legislatorilor și a supraviețuitorilor că departamentul nu a publicat toate documentele sale, așa cum prevede legea.

Liderul minorității din Senat, Chuck Schumer, D-N.Y., a declarat luni că va introduce o rezoluție prin care va solicita Senatului să „inițieze acțiuni legale împotriva DOJ” pentru că a publicat doar o parte din documentele sale legate de Epstein vineri și sâmbătă, mai puțin de 10.000 din „sutele de mii” de documente pe care procurorul general adjunct Todd Blanche le-a promis vineri, potrivit unui număr realizat de NBC News.

„Legea adoptată de Congres este foarte clară: să se facă publice toate dosarele Epstein, astfel încât americanii să poată vedea adevărul”, a scris Schumer într-o postare pe X. „În schimb, Departamentul de Justiție al lui Trump a eliminat anumite părți și a reținut probele, ceea ce încalcă legea.”

JD Vance începe să-și asigure sprijinul unei părți din coaliția MAGA pentru 2028

Congresul a adoptat luna trecută un proiect de lege, pe care Trump l-a semnat pe 19 noiembrie, care îi dădea procurorului general Pam Bondi 30 de zile pentru a „pune la dispoziția publicului, într-un format care poate fi căutat și descărcat, toate înregistrările, documentele, comunicările și materialele de investigație neclasificate aflate în posesia Departamentului de Justiție” care îl implică pe Epstein, „inclusiv toate investigațiile, urmăririle penale sau chestiunile legate de custodie”.

Legea permite unele redactări și excepții, inclusiv pentru a proteja identitatea victimelor.

Un grup de supraviețuitori ai lui Epstein a postat luni o scrisoare pe Instagram în care îi îndemna pe legislatori să intervină.

„Publicul a primit o parte din dosare, iar ceea ce am primit era plin de redactări anormale și extreme, fără nicio explicație. În același timp, identitatea numeroaselor victime a rămas neredactată, cauzând un prejudiciu real și imediat”, se arată în declarație.

Scrisoarea afirma că DOJ „a încălcat legea” și solicita „supravegherea imediată a Congresului, inclusiv audieri, cereri formale de conformitate și acțiuni legale, pentru a se asigura că Departamentul de Justiție își îndeplinește obligațiile legale”.

Trump se plânge că fișierele Epstein distruge reputația persoanelor care l-au întâlnit în mod inocent

În prima sa declarație publică de când Departamentul de Justiție al SUA a început să publice documentele aferente controversatului caz Jeffrey Epstein, președintele Donald Trump s-a plâns că dezvăluirea acelor fișiere dăunează reputațiilor unor persoane care „l-au întâlnit în mod inocent” pe Epstein, notează The Guardian.

Vorbind luni la reședința sa din Mar-a-Lago, Florida, Trump a exprimat „simpatia” față de figuri publice de rang înalt – inclusiv fostul președinte Bill Clinton – ale căror imagini și nume au apărut în primul val de documente eliberate luna aceasta. Trump a susținut că multe persoane au avut doar contacte sociale ocazionale cu Epstein și nu ar trebui să fie asociate cu activitățile sale penale.

„Toată lumea a fost prietenoasă cu tipul ăsta”, a spus Trump, adăugând că imagini recente pot distruge reputații.

Președintele a mai afirmat că dezvăluirile legate de fișierele Epstein reprezintă o distragere a atenției de la realizările Partidului Republican și programele administrației sale. El a menționat că, deși și propriile fotografii au fost publicate, contactele sociale nu echivalează cu vinovăție.