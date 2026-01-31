Epstein i-a oferit prințului Andrew o întâlnire cu o femeie rusoaică, arată e-mailurile

„Am o prietenă despre care cred că ți-ar face plăcere să ieși la cină cu ea.” Mesajul i-a fost trimis de Jeffrey Epstein prințului Andrew al Marii Britanii în 2010. Într-un e-mail ulterior, Epstein a precizat că „prietena” avea 26 de ani, era rusoaică, inteligentă, frumoasă și de încredere, scrie The New York Times.

Prințul i-a răspuns că ar fi „încântat” să o întâlnească. Câteva ore mai târziu, i-a scris din nou lui Epstein: „Ce i-ai spus despre mine, i-ai dat și adresa mea de e-mail?”

Schimbul de mesaje, care se află printre cele trei milioane de fișiere legate de ancheta Epstein publicate vineri de Departamentul de Justiție al Statelor Unite, adaugă noi detalii la ceea ce era cunoscut public despre lunga prietenie dintre Epstein, infractor sexual condamnat, și Andrew Mountbatten-Windsor.

În octombrie, prințul și-a pierdut titlurile regale după ce alte dezvăluiri au arătat cât de apropiată era relația sa cu Epstein. În jurul anului 2001, Epstein ar fi traficat o adolescentă către prințul Andrew, care ar fi întreținut relații sexuale cu ea de mai multe ori, potrivit unor documente judiciare depuse ulterior de femeie, Virginia Roberts Giuffre.

Mountbatten-Windsor a negat în mod repetat acuzațiile formulate de Giuffre și orice faptă ilegală în legătură cu prietenia sa cu Epstein. Noile e-mailuri dintre cei doi au fost scrise aproximativ un deceniu mai târziu.

Epstein îl avea salvat pe prinț în agenda sa de contacte sub numele „The Duke”.

Ducele își semna răspunsurile: „HRH The Duke of York KG” prescurtare pentru „His Royal Highness” (Alteța Sa Regală) și pentru ordinul cavaleresc Knight of the Garter.

Mountbatten-Windsor apare și în alte e-mailuri legate de ancheta Epstein, publicate de Congres în decembrie. În acele mesaje, un expeditor identificat drept „A”, care menționa că se află într-o reședință regală britanică, îi scria complicei lui Epstein, Ghislaine Maxwell:

„Ai găsit pentru mine niște noi prieteni nepotriviți?”

Biroul fostului prinț nu a răspuns solicitărilor de comentarii legate de noile e-mailuri sau de cele publicate în decembrie.