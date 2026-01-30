Prima pagină » Știri externe » Emailuri arată că Elon Musk a discutat cu Jeffrey Epstein despre o vizită pe „insula” acestuia

Emailuri arată că Elon Musk a discutat cu Jeffrey Epstein despre o vizită pe „insula” acestuia

Un nou lot de documente publicat vineri de United States Department of Justice include schimburi de emailuri din decembrie 2013 în care Musk întreabă despre o posibilă vizită pe insula privată a lui Epstein din Caraibe, contrazicând declarațiile publice anterioare ale miliardarului că ar fi refuzat astfel de invitații.
Emailuri arată că Elon Musk a discutat cu Jeffrey Epstein despre o vizită pe „insula” acestuia
Gabriel Negreanu
31 ian. 2026, 00:03, Știri externe

Cazul Epstein rămâne unul dintre cele mai sensibile scandaluri din ultimele decenii, iar una dintre insulele asociate cu el — Little St. James — a devenit notorie după acuzațiile de trafic sexual și abuz asupra minorilor.

În mesajele datate 13 decembrie 2013, Musk îi scrie lui Epstein că va fi „în zona BVI/St Bart’s” în perioada sărbătorilor și îl întreabă dacă există „un moment bun” pentru o vizită. Epstein îi răspunde că începutul noului an ar fi potrivit și adaugă că e „mereu loc” pentru el; pe 25 decembrie îi sugerează zilele de 2 sau 3 ianuarie și îi spune că îl poate prelua. Într-un răspuns ulterior, Musk notează că poate amâna plecarea și întreabă: „When should we head to your island on the 2nd?” („Când ar trebui să plecăm spre insula ta pe 2?”).

Nu este clar din corespondență dacă vizita a avut loc până la urmă. Emailurile arată însă un nivel de comunicare directă între cei doi care nu fusese detaliat public până acum.

Dosarele Epstein și afirmațiile anterioare ale lui Musk

Publicarea documentelor face parte dintr-un pachet mult mai amplu, milioane de pagini, înregistrări video și imagini, făcut public de Departamentul Justiției în baza unei legi americane privind transparența dosarelor Epstein.

În septembrie 2025, Musk declara pe platforma X că „a încercat să mă ducă pe insula lui și am REFUZAT”, după ce numele său apăruse într-un alt set de documente; relatări din aceeași perioadă consemnează și o negare generală din partea sa.

Separat, în iunie 2025, pe fondul unui conflict public cu Donald Trump, Musk a insinuate, fără a prezenta dovezi, că numele președintelui ar apărea în dosarele Epstein și că acesta ar fi motivul pentru care documentele nu ar fi fost făcute publice integral.

 

Recomandarea video

Discombobulatorul: ce se știe despre arma misterioasă folosită de Delta Force în Venezuela
G4Media
Preţuri surprinzătoare la roşiile româneşti: până la 100 de lei kilogramul, rivalizând cu cireşele
Gandul
A murit canotoarea Florentina Filipovici, la doar 32 de ani 3 copii au rămas acum orfani de mamă 😢
Cancan
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Prosport
Un cuplu de cerșetori români din Londra, care trimitea banii celor patru copii în România, a ajuns exemplu pentru politica antimigranți a lui Donald Trump
Libertatea
Categoria de români care ar putea primi în plus 1.281 de lei la pensie! Anunțul oficial al Ministrului
CSID
Un producător auto premium introduce lâna peste tot la interior. De ce a decis asta?
Promotor