Emailuri arată că Elon Musk a discutat cu Jeffrey Epstein despre o vizită pe „insula” acestuia

Cazul Epstein rămâne unul dintre cele mai sensibile scandaluri din ultimele decenii, iar una dintre insulele asociate cu el — Little St. James — a devenit notorie după acuzațiile de trafic sexual și abuz asupra minorilor.

În mesajele datate 13 decembrie 2013, Musk îi scrie lui Epstein că va fi „în zona BVI/St Bart’s” în perioada sărbătorilor și îl întreabă dacă există „un moment bun” pentru o vizită. Epstein îi răspunde că începutul noului an ar fi potrivit și adaugă că e „mereu loc” pentru el; pe 25 decembrie îi sugerează zilele de 2 sau 3 ianuarie și îi spune că îl poate prelua. Într-un răspuns ulterior, Musk notează că poate amâna plecarea și întreabă: „When should we head to your island on the 2nd?” („Când ar trebui să plecăm spre insula ta pe 2?”).

Nu este clar din corespondență dacă vizita a avut loc până la urmă. Emailurile arată însă un nivel de comunicare directă între cei doi care nu fusese detaliat public până acum.

Dosarele Epstein și afirmațiile anterioare ale lui Musk

Publicarea documentelor face parte dintr-un pachet mult mai amplu, milioane de pagini, înregistrări video și imagini, făcut public de Departamentul Justiției în baza unei legi americane privind transparența dosarelor Epstein.

În septembrie 2025, Musk declara pe platforma X că „a încercat să mă ducă pe insula lui și am REFUZAT”, după ce numele său apăruse într-un alt set de documente; relatări din aceeași perioadă consemnează și o negare generală din partea sa.

Separat, în iunie 2025, pe fondul unui conflict public cu Donald Trump, Musk a insinuate, fără a prezenta dovezi, că numele președintelui ar apărea în dosarele Epstein și că acesta ar fi motivul pentru care documentele nu ar fi fost făcute publice integral.