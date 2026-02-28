Prima pagină » Știri externe » „Nu am avut relații cu femeia din jacuzzi”. Clinton depune mărturie în cazul Epstein

„Nu am avut relații cu femeia din jacuzzi”. Clinton depune mărturie în cazul Epstein

Bill Clinton, prima depoziție a unui fost președinte în fața Congresului din 1983. „Nu am făcut nimic rău".
„Nu am avut relații cu femeia din jacuzzi
Sursa foto: Hepta
Andreea Tobias
28 feb. 2026, 08:10, Știri externe

Fostul președinte american Bill Clinton a negat orice implicare în scandalul Epstein. A răspuns în mod repetat „Nu-mi amintesc” la întrebările comisiei Camerei Reprezentanților, conform CNN și ANSA.

Bill Clinton, 79 de ani, a devenit primul fost președinte care depune mărturie în fața unei comisii a Congresului din 1983. Spre deosebire de Hillary Clinton, care a invocat al cincilea amendament cu o zi înainte, Bill a ales să răspundă. Răspunsul său cel mai frecvent: „Nu-mi amintesc.”

„Nu o cunosc și nu am avut relații cu ea”

Departamentul de Justiție a publicat fotografii cu Clinton într-o cadă cu hidromasaj alături de o femeie. Fostul președinte a declarat că nu o cunoaște și că nu a avut relații sexuale cu ea. A descris-o drept o „cunoștință de scurtă durată.”

Documentele din dosar arată că Epstein l-a vizitat pe Clinton de cel puțin 17 ori la reședința prezidențială. „Nu aveam nicio idee despre crimele sale”, a insistat fostul președinte. Apărarea sa se bazează pe faptul că relația cu Epstein s-a încheiat înainte de 2003.

Trump, adus în discuție de Clinton însuși

Fostul președinte a declarat că Trump i-a povestit, la începutul anilor 2000, că s-a certat cu Epstein din cauza unei tranzacții imobiliare. Despre implicarea actualului președinte în caz, Clinton a spus că „asta depinde de dumneavoastră să decideți”.

Opoziția a atacat imediat, cerând ca Donald Trump să depună mărturie sub jurământ. „Fii bărbat și vino să depui mărturie”, a declarat deputatul democrat Robert Garcia. Între timp, Hillary Clinton a negat că l-ar fi întâlnit vreodată pe Epstein.

Fostul președinte nu este acuzat de nicio infracțiune și nu a fost denunțat de nicio victimă. Dar fotografiile de la petreceri, călătoriile cu „Lolita Express” și prezența Ghislaine Maxwell la nunta fiicei sale Chelsea în 2010 continuă să îi afecteze grav reputația.

