Hillary Clinton cere audierea lui Donald Trump în ancheta Camerei privind legăturile cu Epstein

Hillary Clinton i-a cerut președintelui american Donald Trump să depună mărturie sub jurământ, în cadrul anchetei privind conexiunile cu Jeffrey Epstein, potrivit TimesofIsrael.

Prezentă în fața comisiei în baza unei citații, Clinton a negat că ar avea cunoștință despre infracțiunile lui Epstein și a respins sugestiile privind eventuale legături cu acesta. Ea a acuzat comisia că îl protejează pe Trump, în timp ce vizează adversari politici.

Clinton ripostează în cadrul audierii cu ușile închise

Clinton le-a spus legislatorilor că nu a vizitat niciodată insula privată a lui Epstein și nu a zburat cu avionul acestuia. Ea a afirmat că nu își amintește să-l fi întâlnit vreodată pe finanțistul căzut în dizgrație.

Fosta secretară de stat a susținut că membrii comisiei ar trebui să-l întrebe direct pe Trump despre aparițiile sale în documentele legate de Epstein.

Președintele comisiei, James Comer, a declarat că ancheta urmărește să înțeleagă rețeaua și conexiunile lui Epstein. El a confirmat că și fostul președinte Bill Clinton urmează să fie audiat. Democrații din comisie au acuzat republicanii că folosesc ancheta în scop politic.

Reprezentantul Robert Garcia a cerut ca Trump să depună mărturie imediat. Un alt democrat, Suhas Subramanyam, a invocat îngrijorări legate de posibile fișiere FBI lipsă în acest caz.

Tensiuni politice și dispute procedurale

Soții Clinton au contestat inițial citațiile, dar au acceptat să depună mărturie după amenințarea cu acuzații de sfidare a Congresului. Declarațiile lor sunt luate cu ușile închise, în Chappaqua, statul New York. Bill Clinton a criticat formatul privat al audierii, comparându-l cu un „proces-spectacol”.

Audierea a fost suspendată temporar după ce o fotografie cu Hillary Clinton a apărut online. Democrații au susținut că publicarea imaginii încalcă regulile comisiei privind sesiunile închise.

În afara locației, jurnaliști și protestatari s-au adunat pe fondul măsurilor sporite de securitate. Reacția publică rămâne divizată pe măsură ce ancheta continuă.

Repercusiuni mai ample ale documentelor Epstein

Atât Donald Trump, cât și Bill Clinton apar în documentele recent publicate privind cazul Epstein. Totuși, simpla menționare în aceste documente nu dovedește vinovăție penală. Ambii au afirmat că au rupt legăturile cu Epstein înainte de condamnarea sa din 2008.

Ghislaine Maxwell, asociata lui Epstein, execută o pedeapsă de 20 de ani de închisoare. Ea a refuzat anterior să răspundă la întrebările aceleiași comisii.