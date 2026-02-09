Dosarele Epstein: Ancheta FBI spune că nu a existat o „rețea de trafic sexual pentru elite”

Potrivit dosarelor publicate recent, FBI a derulat o investigație amplă pe parcursul mai multor ani. Au fost examinate înregistrări bancare, emailuri, proprietăți și mărturii ale victimelor. Deși s-a confirmat că finanțistul a abuzat minori, autoritățile nu au descoperit indicii clare că Epstein ar fi coordonat o rețea de trafic sexual pentru politicieni, oameni de afaceri sau alte personalități de rang înalt, mai scrie AP.

Un memorandum intern din 2025 arată că materialele video și fotografiile confiscate din locuințele lui Epstein din New York, Florida și Insulele Virgine nu surprind alte persoane implicate în abuzuri.

FBI: Traseul banilor – fără legături penale

Anchetatorii au verificat plăți și transferuri către entități asociate cu figuri din mediul academic, financiar și diplomatic. Concluzia a fost că nu au fost identificate legături directe cu activități infracționale. Deși Epstein a efectuat plăți către zeci de femei, documentele nu indică faptul că ar fi organizat servicii sexuale pentru alte persoane.

Dosarele menționează că unele victime au susținut public că Epstein le-ar fi oferit prietenilor săi bogați. Totuși, anchetatorii nu au reușit să confirme aceste afirmații, iar alte victime intervievate nu au relatat experiențe similare.

În cazul Virginiei Giuffre, una dintre cele mai cunoscute acuzatoare, FBI a confirmat abuzurile comise de Epstein. Totuși, agenția a considerat că alte părți ale declarațiilor sale au fost inconsistente sau greu de verificat.

Lipsa altor inculpări și mitul „listei de clienți”

Documentele arată că procurorii au analizat inclusiv piste considerate improbabile și au investigat persoane apropiate lui Epstein. În lipsa unor probe solide, autoritățile federale au decis să nu formuleze alte acuzații penale. Cazurile cu suspiciuni suplimentare au fost trimise către autoritățile locale.

În ciuda speculațiilor publice intense, FBI afirmă că nu a identificat nicio „listă de clienți” a lui Epstein. Mai multe emailuri interne confirmă că anchetatorii nu au găsit un astfel de document, contrazicând declarații politice anterioare.

Deși ancheta federală a fost închisă fără noi inculpări, milioane de pagini de documente sunt încă analizate de presă și organizații independente. Autoritățile nu exclud ca unele informații să fi fost trecute cu vederea, însă până acum concluzia oficială rămâne aceeași: Jeffrey Epstein a fost responsabil pentru abuzuri grave, dar nu a existat o rețea dovedită de trafic sexual destinată elitelor globale.