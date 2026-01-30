Prima pagină » Știrile zilei » Peste trei milioane de documente din dosarele Epstein au fost publicate de Departamentul de Justiție

Departamentul de Justiție al Statelor Unite ale Americii a anunțat vineri că aproximativ trei milioane de documente din dosarele Epstein au fost publicate. Dosarul a reaprins controversele legate de relațiile fostului finanțist cu figuri politice de rang înalt.
Radu Mocanu
30 ian. 2026, 20:54, Știri externe

Todd Blanche, procurorul general adjunct al Statelor Unite a anunțat vineri, într-o conferință de presă, că noul set de documente include peste 2.000 de înregistrări video și aproximativ 180.000 de imagini, majoritatea cu conținut pornografic, potrivit Le Figaro

Oficialul a anunțat că fețele și identitățile tuturor femeilor din materiale au fost anonimizate, cu excepția celor care o implică pe Ghislaine Maxwell, fosta colaboratoare a lui Epstein, condamnată în prezent la 20 de ani de închisoare.

Publicarea documentelor a început la finalul anului trecut, când Departamentul Justiției a făcut publice zeci de mii de alte documente. Oficialii au avertizat că analiza completă a dosarului ar putea dura „câteva săptămâni”, având în vedere că anchetatorii au identificat peste un milion de documente noi, descoperite de procurori din New York și de FBI.

Documentele deja făcute publice au oferit detalii despre rețeaua extinsă de relații a lui Jeffrey Epstein, care a murit în detenție în 2019, înainte de a fi judecat pentru trafic sexual de minore. 

Documentele au ridicat numeroase semne de întrebare privind implicarea a unor complici care nu au fost niciodată inculpați. Până în prezent, singura persoană condamnată în legătură cu acest caz, în afara lui Epstein, este Ghislaine Maxwell.

Presiunea pentru publicarea completă a dosarului a venit atât din partea republicanilor, cât și a democraților din Congres, în ciuda opoziției manifestate de președintele Donald Trump, opoziție ce a nemulțumit o parte din susținătorii săi. 

Departamentul de Justiție a anunțat că procedura de publicare a documentelor are scopul de a proteja victimelor. Departamentul a publicat documentele etapizat și le-a cenzurat prin eliminarea numelor și mascarea fețelor victimelor. 

 

