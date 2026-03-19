Prima pagină » Știri externe » Procesul de viol al fiului prințesei moștenitoare a Norvegiei s-a încheiat; se cer 7 ani de închisoare

Avocații fiului cel mare al prințesei moștenitoare a Norvegiei au cerut joi achitarea sa de acuzațiile de viol și o pedeapsă de maximum 18 luni pentru alte infracțiuni, în contextul în care șase săptămâni de proceduri judiciare de mare amploare, care au umbrit familia regală, se apropiau de sfârșit.
Laura Buciu
19 mart. 2026, 20:02, Știri externe

Procurorii au solicitat săptămâna aceasta o pedeapsă cu închisoarea de șapte ani și șapte luni pentru Marius Borg Høiby, care neagă acuzațiile de viol, scrie AP. Judecătorul Jon Sverdrup Efjestad a declarat, la încheierea audierilor, că un verdict este așteptat la începutul lunii iunie.

Høiby, în vârstă de 29 de ani, este fiul prințesei moștenitoare Mette-Marit dintr-o relație anterioară și fiul vitreg al prințului moștenitor Haakon, moștenitorul tronului Norvegiei. El este acuzat de 40 de infracțiuni în total, inclusiv patru capete de acuzare de viol între 2018 și 2024, care au implicat femei despre care procurorii spun că nu au putut să-și dea consimțământul pentru că dormeau sau erau incapabile de a se comporta.

Avocații apărării lui Høiby, care nu are titluri regale sau atribuții oficiale, au declarat că nu există dovezi care să susțină acuzațiile de viol. Cu toate acestea, el a recunoscut infracțiuni minore în acest caz.

