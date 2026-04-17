Românii nemulțumiți de produsele sau serviciile achitate au primit 173.000 de euro în primele 3 luni ale anului

Potrivit sursei citate, românii din țară, dar și din străinătate, nemulțumiți de produsele sau serviciile plătite au făcut peste 2.500 de solicitări. 50 dintre acestea au venit de la românii aflați în țări UE, dar și în țări din afara Uniunii, precum Norvegia, Islanda sau Regatul Unit, transmise prin intermediul Centrelor Europene ale Consumatorilor.

Principalele reclamații ale românilor au fost făcute în domenii precum transporturi – rutier, aerian, feroviar și închirieri auto, reprezentând 26% din reclamații.

Aceștia au mai întâmpinat probleme în domeniul produselor și serviciilor: servicii financiare, dar și cumpărarea unor bunuri precum ceasuri, bijuterii sau produse de îngrijire de care nu au fost mulțumiți, reprezentând un procent de 16,7 % din reclamații.

Câțiva dintre români au cumpărat mobilier, echipamente pentru gospodărie, dar și electrocasnice. De asemenea, au existat nemulțumiri și cu privire la electronicele cumpărate, echipamente sportive sau de camping.

Unii dintre români care au cumpărat chiar și animale de companie sau chiar și bilete de concert nu au fost fericiți cu achizițiile lor și s-au văzut nevoiți să se adreseze Centrului European al Consumatorilor.

Astfel, ECC România a recuperat pentru aceștia, numai în primele trei luni ale anului, totalul de peste 173.000 de euro.

Potrivit comunicatului citat, față de anul trecut, mai puțini români au făcut solicitări în sectorul serviciilor de transport aerian, pentru anulări sau întârzieri de zbor, în timp ce numărul de reclamații pentru nemulțumiri legate de produse din domeniul îmbrăcămintei și încălțămintei a înregistrat „o creștere semnificativă” de peste 40%. De asemenea, numărul de reclamații a crescut și în domeniul achiziționării echipamentelor pentru gospodărie cu un procent de aproximativ 30%.

Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor oferă informații, consiliere și sprijin în soluționarea plângerilor legate de produse sau servicii și contribuie la consolidarea protecției consumatorilor la nivel UE. Există astfel de centre și în țări non-UE, la care consumatori europeni pot apela.