Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei a recunoscut că a transportat 3,5 kg de marijuana

Potrivit acuzațiilor, Marius Borg Høiby este implicat în mai mult de 40 de cazuri legate de droguri și alte infracțiuni.

În ultima ședință de judecată, a fost discutat un caz din 2020, când Høiby a transportat aproximativ 3,5 kilograme de marijuana și o sumă mare de bani.

Conform documentelor cazului, citate de BILD, Marius Borg Høiby a recunoscut că a acceptat să ajute un cunoscut să transporte bani și droguri. El susține că a primit o cutie cu bani, a dus-o într-un alt oraș și s-a întors cu o cutie care conținea marijuana.

Poliția a găsit pe telefonul lui fotografii cu bani și droguri, precum și o întreagă corespondență legată de transport. Ancheta estimează suma din cutie la aproximativ 300.000 de coroane norvegiene (27.000 de euro).

Marius Borg Høiby a declarat la tribunal că, în acea perioadă, a consumat droguri și nu a primit plata pentru transport. Anterior, i-au fost retrase și permisul de conducere.

Procesul de la tribunalul districtual din Oslo ar trebui să se încheie pe 19 martie.

Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei este judecat pentru 38 de capete de acuzare, printre care viol, violență domestică, agresiune și infracțiuni legate de droguri. Este unul dintre cele mai grave cazuri care au afectat familia regală în timp de pace.