Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, judecat pentru viol și violență domestică

Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei este judecat începând de marți pentru 38 de capete de acuzare, printre care viol, violență domestică, agresiune și infracțiuni legate de droguri. Este unul dintre cele mai grave cazuri care au afectat familia regală în timp de pace.

Marius Borg Høiby, în vârstă de 29 de ani, fiul prințesei moștenitoare Mette-Marit și fiul vitreg al prințului moștenitor Haakon, riscă mai mulți ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat pentru acuzațiile cele mai grave.

Recunoaște doar fapte minore

Avocatul său, Petar Sekulic, a declarat pentru Reuters că clientul său neagă acuzațiile de viol și violență domestică, dar recunoaște unele fapte mai puțin grave. „Nu își recunoaște vinovăția pentru acuzațiile de viol sau violență domestică. Va oferi o explicație detaliată în instanță”, a precizat apărătorul său.

Procesul se va desfășura până la 19 martie, iar inculpatul urmează să depună mărturie miercuri.

Arestat înainte de proces

Cu doar câteva zile înainte de începerea judecății, poliția norvegiană l-a reținut pe fiul prințesei moștenitoare sub suspiciunea de vătămare corporală, folosirea unui cuțit și încălcarea unui ordin de restricție. Instanța a decis plasarea sa în arest preventiv pentru patru săptămâni, iar avocatul său a anunțat că analizează posibilitatea unui apel.

Acuzații de viol și droguri

Potrivit procurorilor, printre acuzații se află un caz de viol prin raport sexual și trei cazuri de viol fără raport sexual. Unele dintre faptele incriminate ar fi fost filmate cu telefonul mobil.

Procurorii au adăugat recent noi capete de acuzare, între care deținerea și transportul a 3,5 kilograme de marijuana.

Într-un dosar anterior, din 2024, acesta a fost suspectat de agresiune fizică asupra unei femei cu care avea o relație. La acel moment, el a recunoscut că i-a provocat vătămări corporale în timp ce se afla sub influența cocainei și alcoolului. „Regret faptele mele”, a transmis el într-o declarație publică.

Familia regală nu va participa la proces

Prințul moștenitor Haakon a anunțat că el și soția sa, prințesa moștenitoare Mette-Marit, nu vor fi prezenți la proces. „Avem încredere că sistemul de justiție va fi corect și echitabil”, a transmis Haakon.

Despre fiul său vitreg, acesta a spus: „Îl iubim, este o parte importantă a familiei noastre. Este cetățean norvegian și are aceleași responsabilități și drepturi ca oricine altcineva”.

Prințul moștenitor a exprimat și compasiune față de presupusele victime: „Ne gândim la ele și știm că multe trec printr-o perioadă dificilă”.

Norvegienii susțin monarhia

Istoricii descriu acest caz drept cea mai gravă criză pentru monarhia norvegiană în timp de pace, chiar dacă inculpatul nu are titlu regal și nu se află în linia de succesiune. Familia regală se confruntă cu probleme de sănătate ale regelui Harald, precum și cu alte controverse recente interioare.

Cu toate acestea, sprijinul public rămâne ridicat. Aproximativ 70% dintre norvegieni susțin monarhia ca instituție, potrivit unui sondaj Norstat realizat pentru postul public NRK.