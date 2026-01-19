Mii de norvegieni primesc scrisori de la armată prin care sunt anunțați că proprietățile le pot fi rechiziționate în caz de război

Mii de norvegieni vor fi avertizați că proprietățile le pot fi rechiziționate în caz de război, potrivit Le Figaro. Armata norvegiană a început să trimită scrisorile luni. Pe listă sunt mii de proprietari de clădiri, ambarcațiuni și utilaje. În 2026 vor fi emise aproximativ 13.500 de rechiziții „pregătitoare”, au transmis autoritățile norvegiene.

„Rechizițiile au scopul de a permite forțelor armate, într-o situație de război, să aibă acces la resursele necesare pentru apărarea țării”, a explicat armata într-un comunicat.

Țara aflată la granița cu Rusia și care se prezintă drept „ochii și urechile” NATO în nordul îndepărtat, a început să-și consolideze apărarea după ce a început războiul din Ucraina.

Norvegienii nu vor rămâne fără proprietăți în timp de pace

Aceste rechiziții nu vor avea consecințe practice în timp de pace și au scopul de a-i informa pe proprietari că bunurile lor ar putea fi utilizate, dacă este necesar, în caz de conflict, de către forțele armate, a clarificat comunicatul. Informarea din partea statului este valabilă doar un an. Prin urmare, aproximativ două treimi din scrisorile trimise în 2026 sunt reînnoiri după anii precedenți.

„Importanța de a fi pregătiți pentru crize și război a crescut semnificativ în ultimii ani. Norvegia se află în cea mai gravă situație de securitate de la al Doilea Război Mondial încoace. Societatea noastră trebuie să fie pregătită să facă față crizelor de securitate și, în cel mai rău caz, războiului. Am început o consolidare masivă a pregătirii militare și civile”, a declarat generalul-maior Anders Jernberg.

Aceste scrisori trimise proprietarilor „consolidează pregătirea și reduc incertitudinea privind alocarea resurselor în caz de criză sau război”, a adăugat el.

Norvegia are o frontieră maritimă și o frontieră terestră de 198 km cu Rusia.