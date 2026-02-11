Un biatlonist norvegian a declarat la TV că și-a înșelat iubita, după ce a câștigat o medalie olimpică

Norvegianul Sturla Holm Lægreid a izbucnit în lacrimi după ce a câștigat bronzul în proba masculină de biatlon 20 km, cerându-și scuze pentru că a avut o aventură, relatează The Guardian.

Johan-Olav Botn a câștigat aurul, francezul Éric Perrot s-a clasat pe locul doi, dar Lægreid a fost cel care i-a uimit pe telespectatorii din Norvegia după ce a vorbit deschis, pentru postul NRK, despre viața sa privată din ultimele șase luni.

„Este ceva ce vreau să împărtășesc cu cineva care poate nu se uită astăzi”, a spus el.

„Acum jumătate de an am întâlnit iubirea vieții mele. Cea mai frumoasă și mai drăguță persoană din lume. Acum trei luni am făcut greșeala vieții mele și am înșelat-o, iar despre asta i-am spus acum o săptămână. Aceasta a fost cea mai groaznică săptămână din viața mea. Aveam medalia de aur în viață și sunt sigur că sunt mulți oameni care vor vedea lucrurile altfel, dar eu am ochi doar pentru ea. Sportul a trecut pe locul doi în ultimele zile. Da, mi-aș fi dorit să pot împărtăși asta cu ea”, a precizat Lægreid

Lægreid a câștigat aurul olimpic la ștafetă la Beijing în urmă cu patru ani și are 14 medalii la campionatele mondiale, inclusiv șapte de aur.

După ceremonia de premiere, el a vorbit din nou la postul NRK: „Nu vreau să spun cine este. Ea a avut destule de îndurat după săptămâna trecută, dar sper că există lumină la capătul tunelului pentru noi amândoi. Și că poate continua să mă iubească”.