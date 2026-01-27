Norvegia aprobă un program de artilerie de 2 miliarde de dolari pentru întărirea apărării

Parlamentul Norvegiei a dat marți undă verde unui program de achiziții în valoare de 2 miliarde de dolari pentru sisteme de artilerie cu rază lungă, transmite Reuters.

Decizia urmărește creșterea capacității de descurajare a statului nordic, membru NATO, în special în zona arctică, unde Norvegia are graniță directă cu Rusia.

Statele europene își măresc bugetele pentru apărare, sub presiunea administrației președintelui american Donald Trump și din cauza îngrijorărilor legate de războiul din Ucraina.

În parlament, Peter Froelich, purtătorul de cuvânt al opoziției conservatoare pe probleme de apărare, a vorbit despre cât de importante sunt noile sisteme.

„Acestea sunt arme care pot ajunge mult în spatele liniilor inamice… acest lucru este decisiv în războiul modern”, a declarat Peter Froelich.

Potrivit ziarului norvegian Aftenposten, care citează surse anonime, guvernul a ales sistemul de artilerie Chunmoo al companiei sud-coreene Hanwha Aerospace.

Unii parlamentari au cerut sprijinirea dezvoltării unei alternative europene în domeniul rachetelor. Guvernul a respins însă această variantă, considerând-o prea scumpă și greu de realizat.

Conform informațiilor publicate de Aftenposten, sistemul sud-coreean a respectat toate cerințele impuse de Norvegia pentru artileria terestră, inclusiv o rază de acțiune de până la 500 de kilometri.