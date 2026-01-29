Locuitorii din Norvegia au dat lovitura: în 2025 au câștigat un bonus financiar în valoare de 1,4 miliarde de dolari

Locuitorii din Norvegia au dat o lovitură financiară. Anul trecut, fondul care administrează banii populației a avut un randament anual record de 1,4 miliarde de dolari, potrivit CNBC. Recordul a fost susținut de creșterea sectorului tehnologic și bancar, au anunțat, joi, cei din conducerea instituției norvegiene.

Fondul suveran de investiții norvegian are valoarea de 2 trilioane de dolari și este cel mai mare de acest fel din lume. Fondul deține participații la multe dintre cele mai mari companii din lume, inclusiv Apple, Nvidia și JPMorgan Chase.

Până la sfârșitul anului trecut, valoarea totală a fondului se ridica la 21,27 trilioane de coroane norvegiene (2,2 trilioane de dolari). Pe parcursul anului 2025, fondul a generat un randament de 13.456,8 miliarde de coroane, sau 1,38 miliarde de dolari, cel mai mare randament anual de la înființarea sa în anii ’90. Acțiunile, care reprezintă aproximativ 71% din investițiile fondului, au avut un randament de 19,3% anul trecut.

Norges Bank Investment Management (NBIM) administrează fondul în numele populației norvegiene. Inițial a fost înființat pentru a investi veniturile excedentare din industria de petrol și gaze din Norvegia. În prezent, fondul este un investitor în peste 7.000 de companii din 60 de țări.