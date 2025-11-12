Norvegia a făcut anunțul oficial: Nu va oferi o garanție de 160 de miliarde de dolari din fondul său suveran pentru fondurile rusești înghețate

Norvegia a respins ideea de a garanta 160 de miliarde de dolari pentru fondurile ruse îngheţate prin intermediul fondului său suveran de investiții, a anunțat ministrul norvegian al finanțelor, Jens Stoltenberg.

Această variantă fusese propusă ca o posibilă soluție de unii parlamentari norvegieni, în contextul în care Belgia, care deține cea mai mare parte a activelor rusești, s-a opus ideii de a utiliza fondurile înghețate, temându-se că țara ar putea fi în cele din urmă trasă la răspundere în instanță.

Jens Stoltenberg, fost șef al alianței NATO, a motivat decizia prin faptul că Norvegia, care nu face parte din UE, contribuie deja în mod semnificativ la finanțarea Ucrainei și ar putea, de asemenea, să participe la planurile Uniunii, însă nu va oferi garanții pe cont propriu, notează Reuters.

„Au existat unele idei potrivit cărora Norvegia ar trebui să garanteze întreaga sumă, aproximativ 159 miliarde de dolari, dar aceasta nu este o opțiune”, a declarat ministrul norvegian pentru postul public de televiziune NRK în timpul unei vizite la Bruxelles.

Potrivit unui înalt oficial al UE, miniștrii de finanțe se vor reuni joi pentru a discuta modalitățile de a furniza 130-140 de miliarde de euro pentru Ucraina, fie prin împrumuturi din partea statelor UE, fie prin utilizarea activelor rusești înghețate.