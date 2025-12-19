Ucrainenii susțin că împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat de UE nu este suficient

Un oficial ucrainean spune că împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat de UE nu este suficient. Este vorba despre ministrul de Finanțe care avertizează Europa cu privire la riscul de înfrângere a țării sale în războiul cu Rusia.

Ministrul Serhii Marchenko a spus că împrumutul nu va fi suficient pentru a acoperi nevoile financiare ale țării, potrivit Sky News.

Serhii Marchenko a îndemnat partenerii europeni să continue încercările de a obține un împrumut pentru reparații de război, susținut de activele rusești înghețate în țări aliate Ucrainei.

„Împrumutul pentru reparații este o soluție sistemică, pe termen lung. Va asigura capacități de apărare sustenabile și va proteja Europa de conflicte viitoare”, a declarat Marchenko într-un discurs adresat țărilor G7.

„Riscurile pentru Europa legate de o potențială înfrângere a Ucrainei depășesc cu mult riscurile introducerii mecanismului de reparații”, a adăugat el.

Împrumutul UE după 15 ore de discuții

Acordul de la Bruxelles a fost obținut în noaptea de joi spre vineri la capătul unor discuții care au ținut 15 ore. Participanții la summit-ul UE au ajuns la un consens privind un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.

„Decizia de a acorda Ucrainei un sprijin de 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026-2027 a fost aprobată. Am promis, am realizat”, a scris președintele Consiliului European, António Costa, pe X.

În schimb, summit-ul UE de la Bruxelles s-a încheiat după miezul nopții fără un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate. Miza discuțiilor a fost uriașă. În statele UE sunt „înghețate” aproximativ 200 miliarde de euro aparținând băncii centrale a Rusiei. Cea mai mare parte se află în Belgia.

Propunerea discutată și respinsă ar fi transformat aceste fonduri, direct sau prin mecanisme de garanție, într-un „împrumut de reparații” pentru Kiev. Varianta a fost analizată deoarece ucrainenii riscă să rămână fără bani începând de la jumătatea lui 2026, conform evaluărilor folosite în timpul negocierilor.

Până la urmă, liderii UE au ales soluția de finanțare temporară pe termen mediu. Ei vor „să acorde un împrumut Ucrainei… pe baza împrumuturilor UE de pe piețele de capital, susținute de marja de manevră a bugetului UE”.