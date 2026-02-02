Forțele Aeriene ale Ucrainei avertizează că unele sisteme antiaeriene rămân fără rachete

Unele sisteme de apărare aeriană ale Ucrainei ajung uneori fără rachete, în condițiile atacurilor continue ale Rusiei, a declarat Iurii Ihnat, șeful departamentului de comunicare al Forțelor Aeriene, într-un interviu pentru RBC Ucraina.

Odată ce s-a instalat vremea rece, Rusia a crescut numărul de atacuri asupra infrastructurii energetice ucrainene, cu scopul de a provoca pene de curent la nivel național.

În același timp, apărarea aeriană a Ucrainei nu dispune de suficiente resurse pentru a intercepta toate rachetele și dronele lansate de forțele ruse, scrie Kyiv Independent.

Iurii Ihnat a explicat că oficialii ucraineni, inclusiv președintele Volodimir Zelenski, au spus în mod repetat că există o lipsă de rachete pentru sistemele antiaeriene.

Unele dintre acestea ajung epuizate și nu pot respinge atacuri noi, mai declară acesta.

„Într-adevăr, înainte de un astfel de atac, am fost furnizați mijloacele necesare cu o zi înainte. Forțele ucrainene au respins acel atac masiv cu succes, datorită rachetelor pentru F-16, NASAMS, IRIS-T și Patriot.”, a spus Iurii Ihnat.

„Au existat momente când a existat o lipsă gravă a acestor rachete. Nu voi dezvălui niciun secret. De exemplu, există un sistem NASAMS, dar în loc de șase rachete în lansator, sunt doar două.”, a mai precizat el.

„Uneori, sistemele noastre de rachete antiaeriene, cum ar fi NASAMS sau IRIS-T, pur și simplu nu au timp să se reîncarce în timpul unor astfel de atacuri masive”, a adăugat Ihnat.

El a mai spus că forțele rusești folosesc mai des rachete balistice, care pot fi interceptate doar de sistemele Patriot furnizate de Statele Unite.

Dimensiunea atacurilor face foarte dificilă distrugerea tuturor țintelor aeriene, chiar și pentru o apărare aeriană aflată mereu sub o presiune.

„Chiar dacă 80% din total este doborât, restul de 20% provoacă pagube mari”, a spus Ihnat.

„Intențiile inamicului sunt clare, în primul rând, să influențeze populația ucraineană prin crearea unor condiții în care este imposibil să trăiești, mai ales iarna”, a adăugat el.