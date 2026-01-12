Rusia a adaptat drona Shahed pentru a viza aerul și solul simultan, conform informațiilor ucrainene

Sursa foto: Screenshot/ Serviciul de informații militare al Ucrainei

Serviciul de Informații Militare al Ucrainei, HUR, afirmă că Rusia a creat o nouă variantă a dronei de tip Shahed „Geran-2”. Această versiune poate transporta în același timp un sistem portabil de apărare aeriană, MANPADS, și un focos clasic, notează Kyiv Post.

Într-un comunicat publicat luni pe platforma War&Sanctions, HUR a prezentat o demonstrație interactivă a seriei Geran-2 „E”.

Potrivit informațiilor publicate, drona este dotată cu un sistem rusesc Verba MANPADS, alături de încărcătura explozivă principală.

Serviciul de informații consideră că această modificare este încercarea Rusiei de a adapta dronele în fața interceptărilor realizate de Forțele Aeriene și aviația armatei ucrainene.

Anterior, Serviciul de Informații a raportat folosirea dronelor Geran-2 echipate cu rachete aer-aer R-60 din perioada sovietică.

Noua versiune renunță la această rachetă și folosește un Verba MANPADS.

Potrivit acestuia, drona funcționează sub control manual, în timp real. Sistemul include o cameră optică chinezească Honpho TS130C-01 montată în partea frontală și un modem mesh produs de Xingkay Tech.

Atunci când apare o țintă aeriană, operatorul activează pe rând două servomecanisme. Primul pornește o baterie chimică și un sistem de răcire cu azot pentru capul de ghidare al rachetei.

Al doilea deschide un capac de protecție special, după ce căutătorul ajunge la temperatura necesară. Trăgaciul rachetei rămâne într-o poziție permanent apăsată, ceea ce permite lansarea automată imediat după fixarea țintei.

Față de configurația anterioară cu R-60, această versiune păstrează focosul principal pe dronă.

Exemplarul analizat avea un focos termobaric TBBCh-50M. Asta permite continuarea atacului după lansarea rachetei.

Serviciul de Informații al Ucrainei menționează că operatorul poate realiza și țintirea manuală.

Celelalte componente rămân similare cu cele ale dronelor Geran standard. Lista include un controler de zbor, un sistem de navigație inerțial, un „Kometa” cu 12 canale, un sistem de urmărire bazat pe un microcomputer Raspberry și modemuri 3G și 4G.