Potrivit informării, citate de Ukrainksa Pravda, cei doi bărbați se numesc Hamzat Kazeen Kolawole, în vârstă de 42 de ani și Mbah Stephen Udoka, în vârstă de 37 de ani.

Ambii au servit în Regimentul 423 de Pușcași Motorizați (Unitatea Militară nr. 91701) din Divizia 4 de tancuri Kantemirovskaya a Forțelor Armate ale Rusiei.

Potrivit documentelor găsite la fața locului, cei doi au semnat contracte cu armata rusă în a doua jumătate a anului 2025. Primul nigerian, Hamzat Kazeen Kolawole a semnat contractul în 29 august, iar al doilea, Mbah Stephen Udoka, în data de 28 septembrie.

Cel de-al doilea soldat nigerian nu a beneficiat de niciun fel de pregătire. În luna octombrie, la cinci zile după semnarea contractului, el a fost repartizat în unitate și trimis în aceeași zi în teritoriile Ucrainei ocupate de Rusia.

Nici pentru celălat soldat nigerian, Kolawole, nu s-au găsit documente care să confirme că a urmat o pregătire militară, însă este posibil ca nici el să nu fi urmat, potrivit informării. Soldatul în vârstă de 42 de ani a lăsat în urmă o soție și trei copii, care se află în Nigeria.

Ambii soldați au fost uciși la finalul lunii noiembrie, în timpul unei tentative de atac asupra pozițiilor ucrainene din regiunea Lugansk. Aceștia au fost uciși într-un atac cu dronă și nu au intrat într-un schimb de focuri, potrivit informării.

„Serviciul de informații al Apărării din Ucraina avertizează cetățenii străini să nu călătorească în Rusia și să nu accepte niciun loc de muncă pe teritoriul statului agresor. Dacă mergeți în Rusia, aveți șanse reale să ajungeți într-o unitate de asalt «sinucigașă» și, în cele din urmă, să putreziți pe pământ ucrainean”, atrag atenția reprezentanții instituției.