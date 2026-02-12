Prima pagină » Știri externe » Ucraina acordă primele licențe pentru exportul de arme în timpul războiului

Ucraina a anunțat că a început să ofere licențe pentru exportul de arme, chiar dacă este în război, pentru a atrage bani
Rustem Umerov
Nițu Maria
12 feb. 2026, 15:40, Știri externe

Autoritățile de la Kiev au oferit primele autorizații pentru exportul de armament de la începutul războiului cu Rusia, scrie Reuters.

Anunțul a fost făcut de secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov.

Decizia are o miză politică destul de importantă, având în vedere că Ucraina se află încă în conflict cu Rusia.

Guvernul caută resurse pentru a dezvolta industria de apărare și vrea să folosească tehnologia militară produsă intern pentru a întări relațiile cu partenerii externi.

Rustem Umerov nu a precizat câte companii au primit licențe, însă a spus că sectorul ucrainean de apărare poate produce anual echipamente în valoare de peste 55 de miliarde de dolari.

El a menționat că instituția guvernamentală care aprobă exporturile s-a reunit pentru prima dată după o pauză de opt luni.

De la invazia Rusiei din februarie 2022, industria de apărare a Ucrainei s-a extins rapid și include acum peste 1.000 de firme, majoritatea private și apărute recent.

Volodimir Zelenski a declarat că țara are 450 de producători de drone. Aparatele fără pilot joacă un rol esențial pe front și sunt responsabile pentru cele mai multe lovituri asupra țintelor militare.

„În domeniile UAV-urilor, războiului electronic și recunoașterii, capacitățile noastre depășesc deja volumul achizițiilor interne. Exporturile coordonate ne permit să atragem investiții, să creștem producția și să lansăm noi tehnologii pentru armata ucraineană.”, a scris Umerov.

