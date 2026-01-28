Germania intenționează să livreze Ucrainei noi sisteme de apărare aeriană

Declarațiile au fost date, miercuri, de ambasadorul Germaniei în Ucraina, Heiko Thoms, într-un interviu pentru publicația ucraineană Suspline.

„Din câte știu, am livrat deja nouă sisteme IRIS-T, iar în viitorul apropiat se preconizează livrarea altor sisteme IRIS-T”, a declarat Heiko Thoms.

Ambasadorul german în Ucraina a reiterat că Apărarea aeriană are o importanță „critică”, precizând că Germania este cel mai mare partener al Ucrainei în ceea ce privește furnizarea sistemelor de Apărare, deși înțelege că asistența acordată în prezent nu este suficientă.

„Știu că acest lucru nu este încă suficient. Așa cum am spus, și eu locuiesc aici și înțeleg care este situația, cunosc realitățile. Dar facem tot ce putem și depunem toate eforturile pentru a sprijini Ucraina – atât prin asistență directă acordată sectorului energetic, cât și prin furnizarea de mijloace de apărare aeriană”, a declarat Ambasadorul Germaniei în Ucraina pentru sursa citată.

Potrivit ambasadorului german, Ucraina a primit, la finalul anului 2025, două sisteme Patriot. Acesta a precizat că Germania va continua furnizarea de muniție pentru sistemele de apărare aeriană.

Anterior, Helmut Rauch, directorul companiei germane Diehl Defense a precizat că Ucraina a comandat 18 sisteme de apărare aeriană IRIS-T.

În același timp, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că Berlinul nu mai poate transfera complexe Patriot către Ucraina din rezervele sale, deoarece a transferat deja mai mult de o treime din arsenalul său existent, ceea ce reprezintă o „contribuție disproporționat de mare” în comparație cu alți aliați.