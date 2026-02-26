Apărare antiaeriană „Made in Europe”: poate sistemul german IRIS-T să devină alternativa la Patriot?

Configurația IRIS-T SLM este formată dintr-un radar performant, un centru de comandă mobil și vehicule de lansare. Tehnologia radar permite monitorizarea obiectivelor pe o rază de 250 km, putând identifica avioane, drone și rachete de croazieră. În timp ce varianta SLM poate neutraliza ținte la o distanță de 40 km și o altitudine de 20 km, noua versiune SLX extinde raza de acțiune până la 80 km. Integrarea ambelor tipuri de rachete într-o singură baterie oferă armatei o mai mare flexibilitate și o apărare stratificată mai eficientă, scrie Euronews.
Deși performant, IRIS-T este privit în prezent ca un sistem complementar pentru Patriot, nu ca un înlocuitor total. Diferența principală rămâne capacitatea mai redusă a sistemului german de a intercepta rachete balistice avansate. Iar în acest domeniu, tehnologia americană excelează.
Cu o istorie ce începe în perioada Războiului Rece, sistemul Patriot a fost modernizat constant pentru a face față amenințărilor actuale. Versiunile de ultimă generație folosesc mecanisme de impact direct („hit-to-kill”) pentru a distruge rachete balistice cu o precizie remarcabilă.
Totuși, achiziția unui astfel de sistem implică eforturi financiare și logistice majore. Costul unei baterii depășește un miliard de dolari. Prețul unei singure rachete interceptoare este de aproximativ 5 milioane de dolari. În plus, din cauza cererii mari la nivel mondial, statele care comandă sistemul pot aștepta chiar și trei ani pentru livrare.
Războiul din Ucraina a confirmat rolul critic al sistemelor Patriot în interceptarea rachetelor balistice rusești. Deși Kievul a solicitat suplimentarea acestor unități, stocurile partenerilor occidentali sunt limitate. Germania a furnizat deja unități Patriot Ucrainei, însă dezvoltarea propriei infrastructuri de apărare pentru a acoperi golurile lăsate va dura cel puțin până la finalul acestui deceniu.
În acest context, evoluția IRIS-T reprezintă un pas către o mai mare independență tehnologică a Europei față de Statele Unite. Dacă versiunile viitoare vor oferi protecție sporită împotriva rachetelor balistice, IRIS-T ar putea deveni un element central al securității europene.