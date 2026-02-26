Apărare antiaeriană „Made in Europe”: poate sistemul german IRIS-T să devină alternativa la Patriot?

Configurația IRIS-T SLM este formată dintr-un radar performant, un centru de comandă mobil și vehicule de lansare. Tehnologia radar permite monitorizarea obiectivelor pe o rază de 250 km, putând identifica avioane, drone și rachete de croazieră. În timp ce varianta SLM poate neutraliza ținte la o distanță de 40 km și o altitudine de 20 km, noua versiune SLX extinde raza de acțiune până la 80 km. Integrarea ambelor tipuri de rachete într-o singură baterie oferă armatei o mai mare flexibilitate și o apărare stratificată mai eficientă, scrie Euronews.

Deși performant, IRIS-T este privit în prezent ca un sistem complementar pentru Patriot, nu ca un înlocuitor total. Diferența principală rămâne capacitatea mai redusă a sistemului german de a intercepta rachete balistice avansate. Iar în acest domeniu, tehnologia americană excelează.

Influența sistemului Patriot pe piața globală

Cu o istorie ce începe în perioada Războiului Rece, sistemul Patriot a fost modernizat constant pentru a face față amenințărilor actuale. Versiunile de ultimă generație folosesc mecanisme de impact direct („hit-to-kill”) pentru a distruge rachete balistice cu o precizie remarcabilă.

Totuși, achiziția unui astfel de sistem implică eforturi financiare și logistice majore. Costul unei baterii depășește un miliard de dolari. Prețul unei singure rachete interceptoare este de aproximativ 5 milioane de dolari. În plus, din cauza cererii mari la nivel mondial, statele care comandă sistemul pot aștepta chiar și trei ani pentru livrare.

Impactul conflictului din Ucraina și viitorul european

Războiul din Ucraina a confirmat rolul critic al sistemelor Patriot în interceptarea rachetelor balistice rusești. Deși Kievul a solicitat suplimentarea acestor unități, stocurile partenerilor occidentali sunt limitate. Germania a furnizat deja unități Patriot Ucrainei, însă dezvoltarea propriei infrastructuri de apărare pentru a acoperi golurile lăsate va dura cel puțin până la finalul acestui deceniu.

În acest context, evoluția IRIS-T reprezintă un pas către o mai mare independență tehnologică a Europei față de Statele Unite. Dacă versiunile viitoare vor oferi protecție sporită împotriva rachetelor balistice, IRIS-T ar putea deveni un element central al securității europene.