Prima pagină » Știri externe » Mario Draghi avertizează: Europa riscă subordonarea și dezindustrializarea fără o federație europeană puternică

Mario Draghi avertizează: Europa riscă subordonarea și dezindustrializarea fără o federație europeană puternică

Fostul prim-ministru al Italiei și fost președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a avertizat luni că Uniunea Europeană riscă să devină „subordonată, divizată și dezindustrializată” dacă nu face pași decisivi către o federație europeană puternică.
Mario Draghi avertizează: Europa riscă subordonarea și dezindustrializarea fără o federație europeană puternică
Andrei Rachieru
02 feb. 2026, 14:57, Știri externe

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui discurs susținut la Universitatea KU Leuven din Belgia, cu ocazia acordării unui titlu onorific, scrie Euronews.

Draghi a subliniat că ordinea globală actuală este „defunctă”, iar Europa nu mai poate conta pe un sistem internațional bazat pe reguli stabile și comerț liber. În acest context, fostul oficial european a spus că puterea reală presupune trecerea de la o confederație la o federație europeană puternică, capabilă să acționeze unitar pe scena globală.

Federație europeană puternică versus fragmentare politică

„O lume cu mai puțin comerț și reguli mai slabe va fi una dureroasă”, a declarat Draghi, atrăgând atenția asupra vulnerabilităților economice ale Europei.

Potrivit acestuia, simpla asociere a statelor mici nu garantează automat influență geopolitică sau economică.

Draghi a oferit exemple concrete din domeniile în care Uniunea Europeană este deja „federată” – politica comercială, concurența, piața unică și politica monetară – arătând că, în aceste sectoare, UE este respectată și poate negocia ca un actor global unic. El a menționat acordurile comerciale recente cu India și America Latină drept dovezi ale eficienței unei federații europene puternice în domeniul economic.

Federație europeană puternică pentru apărare și politică externă

În schimb, în domenii-cheie precum apărarea, politica industrială și afacerile externe, lipsa unei abordări comune transformă Uniunea într-o „adunare laxă de state de mărime medie”, ușor de divizat și influențat de marile puteri globale.

„Dintre toți cei prinși între Statele Unite și China, europenii sunt singurii care au opțiunea de a deveni o putere reală”, a afirmat Draghi.

El a punctat că Europa trebuie să aleagă între a rămâne doar o piață mare, supusă intereselor altora, sau a deveni o federație europeană puternică, capabilă să-și apere interesele și valorile.

„O Europă care nu își poate apăra interesele nu își va putea păstra valorile pentru mult timp”, a concluzionat Mario Draghi.

Recomandarea video

Principalele concluzii din milioanele de dosare Epstein recent publicate / Finanțistul, suspectat că a fost agent rus și Mossad / „Crezi că ești însuși diavolul?”
G4Media
Băutura mai energizantă decât orice espresso! Care este rețeta neobișnuită din cafea, ceai și lapte condensat
Gandul
Totul despre Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein. Ce domenii interesante predă la Universitatea Princeton
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
Motivul pentru care mama copilului implicat în crima din Cenei nu va răspunde penal, nici dacă s-ar dovedi că a ajutat la ștergerea urmelor
Libertatea
Brânza care te întinerește dacă o consumi în fiecare zi. Se găsește în orice supermarket din România
CSID
Cea mai scumpă Dacia în acest moment se vinde în Germania. Bigster tunat costă cât un SUV Audi nou-nouț
Promotor