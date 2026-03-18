Europa riscă o criză a gazelor: stocuri scăzute și prețuri în creștere

Rezervele de gaze ale statelor membre au coborât sub 30% în luna martie, cel mai redus nivel din 2022, după o iarnă mai rece decât decât în mod obișnuit. Regulile UE obligă în continuare țările să aibă depozitele de gaze pline în proporție de 90% înainte de iarnă, o țintă introdusă după invazia Rusiei în Ucraina.

Presiunea pe piață a crescut și mai mult după escaladarea tensiunilor din Iran, care au afectat traficul prin Strâmtoarea Hormuz, rută prin care tranzitează aproximativ 20% din gazul natural lichefiat la nivel global.

Speculă pe piața gazelor

În acest context, oficiali guvernamentali și reprezentanți ai sectorului gazelor avertizează că statele ar putea încerca să își atingă simultan țintele de stocare, ceea ce ar duce la creșterea bruscă a cererii și ar crea condiții pentru speculații pe piață.

„Situația actuală este nesustenabilă – mecanismele existente nu asigură suficient securitatea aprovizionării cu gaze, deoarece stimulentele pentru umplerea depozitelor sunt inadecvate”, a comunicat Sebastian Heinermann, director general al asociației germane de stocare INES, care reprezintă operatorii de depozite de gaze din Germania, citat de Politico.

UE caută soluții pentru a evita scumpirile

Și Eurogas – organizația care reprezintă industria gazelor la nivel european – a avertizat că reglementările stricte ale UE privind transporturile de gaz natural lichefiat reduc atractivitatea pieței europene pentru exportatori, într-un moment în care competiția globală pentru resurse este în creștere.

Comisia Europeană analizează opțiunile de răspuns, după ce subiectul a fost discutat atât la reuniunea miniștrilor energiei de luni, cât și în întâlniri recente ale ambasadorilor și experților din statele membre. Deocamdată, executivul european nu a anunțat măsuri concrete.

Mai puțin gaz disponibil pentru Europa

În mod public, unele guverne încearcă să calmeze temerile. În Germania, unde rezervele sunt la aproximativ 22% din capacitate, ministrul Economiei, Katherina Reiche, a minimalizat problema, fără a indica însă măsuri suplimentare. În culise, mai multe state membre analizează deja posibilitatea de a relaxa temporar țintele de stocare, iar unele propun chiar reducerea acestora cu până la 30% și introducerea unui mecanism comun de achiziție a gazelor la nivel european.

Analiștii avertizează că refacerea stocurilor va fi mai dificilă și din cauza cererii mari din Asia, unde statele cumpără aceleași livrări de gaze ca Europa. Asta înseamnă mai puțin gaz disponibil pentru Europa și prețuri mai mari, ceea ce îi face pe traderi mai puțin dispuși să cumpere acum pentru a stoca pentru iarnă.