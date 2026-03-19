Rusia atacă din nou Ucraina: zeci de mii de locuințe fără curent în Zaporijie

Mai multe regiuni ale Ucrainei au fost lovite peste noapte, fiind înregistrate întreruperi de curent și distrugeri în zone rezidențiale.
sursa foto: Telegram Oleg Kiper
Maria Miron
19 mart. 2026, 19:34, Știri externe

Un atac rusesc asupra infrastructurii energetice din regiunea Zaporijie a lăsat fără curent peste 38.000 de gospodării, au anunțat joi autoritățile ucrainene. Șeful administrației militare regionale din Zaporijie, Ivan Fedorov, a avertizat populația că „pot apărea fluctuații de tensiune în unele zone ale centrului regional” și a precizat că o persoană a fost rănită. Autoritățile lucrează la restabilirea alimentării cu energie electrică.

Potrivit Current Time (RFE), în noaptea de miercuri spre joi, armata rusă a atacat și orașul Odesa cu drone, provocând distrugeri și incendii în mai multe zone rezidențiale.

Pagube și victime la Odesa

„În Odesa, atacul a dus la distrugeri și incendii în clădiri rezidențiale din trei zone ale orașului. Trei persoane au fost rănite, iar trei locuitori au fost salvați din apartamentele blocate”, a transmis pe Telegram Oleg Kiper, șeful administrației militare regionale din Odesa.

Una dintre dronele de tip Shahed a lovit un bloc de locuințe, distrugând parțial mai multe apartamente, fațada clădirii și ferestrele. De asemenea, a fost avariată o bază a unei companii de utilități, fiind afectate echipamente și 11 vehicule. Incendiile au fost stinse de echipele de intervenție, după mai multe ore.

Potrivit unui bilanț provizoriu, 14 clădiri rezidențiale și un cămin au fost avariate, au precizat autoritățile locale.

Peste o sută de drone

Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat că Rusia a lansat peste noapte 133 de drone de atac, dintre care aproximativ 70 au fost de tip Shahed, drone kamikaze folosite pentru a lovi ținte la sol. Armata ucraineană susține că 20 dintre acestea au fost doborâte în 11 locații, iar resturi au căzut în alte șapte zone.

În vestul țării, în regiunea Liov, o dronă rusească a lovit clădirea sediului local al Serviciului de Securitate al Ucrainei, provocând pagube. Guvernatorul regiunii, Maksim Kozițkîi, a declarat că, potrivit informațiilor preliminare, nu au fost raportate victime, iar echipele de intervenție au fost mobilizate la fața locului.

