Atacuri masive rusești în Ucraina: cel puțin 12 morți la Kiev, Odesa și Dnipro. Kievul acuză „crime de război”

Autoritățile ucrainene au anunțat că atacurile au vizat Kiev, Odesa și Dnipro. În capitală, patru persoane au murit, inclusiv un copil de 12 ani, potrivit primarului Vitali Klitschko. La Odesa, bilanțul a fost revizuit la opt morți, iar în Dnipro trei persoane și-au pierdut viața, alte câteva zeci fiind rănite. Un deces a fost raportat și în Zaporojie. Echipele de intervenție au lucrat pe parcursul nopții pentru stingerea incendiilor și degajarea zonelor afectate. Potrivit autorităților ucrainene, atacul a fost unul de amploare, implicând aproape 700 de drone, precum și rachete balistice și de croazieră, mai transmite Euronews.

Kievul: „Acestea sunt crime de război”

Ministrul ucrainean de Externe a reacționat dur, calificând atacurile drept acte deliberate împotriva civililor. „Atacul a vizat în principal civili. Astfel de atacuri nu pot fi normalizate. Acestea sunt crime de război care trebuie oprite, iar autorii trebuie trași la răspundere”, a transmis oficialul. Acesta a cerut comunității internaționale să acționeze imediat: „Este imoral, contraproductiv și periculos să fie amânate sancțiunile împotriva Rusiei sau pachetele de sprijin pentru Ucraina”. Declarația vine într-un context în care Kievul susține că orice întârziere în adoptarea unor măsuri ferme transmite „semnale greșite” și încurajează continuarea războiului.

Războiul de uzură continuă

Atacurile recente confirmă intensificarea unui conflict de uzură. Acesta vine marcat de lovituri aeriene frecvente și presiune constantă asupra infrastructurii și zonelor urbane. Ucraina acuză Rusia că țintește sistematic obiective civile, în timp ce Moscova susține că atacă doar ținte militare. Pe teren, situația rămâne fluidă. Kievul a raportat câștiguri teritoriale recente, însă luptele continuă în zone-cheie precum Pokrovsk și Sumî.

Negocieri blocate și presiune internațională

Eforturile diplomatice conduse de Statele Unite nu au reușit până acum să ducă la un armistițiu. Ambele părți se acuză reciproc de încălcarea regulilor de război, Ucraina susținând că a înregistrat mii de încălcări într-o singură zi. În paralel, oficialii ucraineni reiau apelurile pentru crearea unui tribunal special pentru „crima de agresiune” și cer statelor să se alăture inițiativei coordonate la nivel european. Conflictul intră astfel într-o nouă fază tensionată, fără semne clare de dezescaladare, în timp ce presiunea asupra comunității internaționale crește.