Ucraina raportează peste 3,5 milioane de metri pătrați de drumuri refăcute anul acesta

Autoritățile din Ucraina au anunțat un progres major în lucrările de infrastructură rutieră, cu milioane de metri pătrați de carosabil reabilitați pe parcursul anului 2026, scrie Ukrinform.

Potrivit aceleiași surse, viceprim-ministru pentru Restaurarea Ucrainei și ministrul Dezvoltării Comunitare și Teritoriale, Oleksii Kuleba, a transmis pe Facebook că lucrările au atins un volum total de 3,5 milioane de metri pătrați pe drumurile naționale.

Intervențiile s-au concentrat pe mai multe artere internaționale importante.

Pe traseul M-05 Kiev–Odesa au fost refăcuți 9.350 metri pătrați, iar pe M-14 Odesa–Melitopol–Novoazovsk s-au realizat 7.330 metri pătrați.

Alte lucrări au vizat M-03 Kiev–Harkov–Dovzhanskyi, M-07 Kiev–Kovel–Yahodyn, M-30 Stryi–Uman–Dnipro–Izvaryne și M-19 Domanove–Kovel–Cernăuți–Terebleche.

„Sarcina noastră este să asigurăm circulabilitatea drumurilor internaționale și naționale până la 1 iunie. Aceasta implică repararea a aproximativ 10 milioane de metri pătrați de suprafață de drum, iar noi procedăm conform programului aprobat”, a declarat Kuleba.

Datele actuale arată că sunt diferențe între regiuni, cu performanțe mai ridicate în Kirovohrad, Mykolaiv și Rivne, unde lucrările au depășit jumătate din planul stabilit.

Autoritățile precizează că intervențiile continuă în toate zonele țării, în funcție de condițiile meteo. Planul prevede accelerarea ritmului până la aproximativ 200.000 de metri pătrați de drumuri reparate zilnic după stabilizarea vremii.