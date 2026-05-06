Etnicii români din Odesa îi cer lui Țoiu să nu il schimbe pe consulul Claudiu Tătaru cu Doru Liciu

Reprezentanții comunității de etnici români din regiunea Odesa i-au scrie Oanei Țoiu pentru a-i împărtăși „preocuparea profundă” cauzată de decizia privind numirea unui nou Consul General al României la Odesa, respectiv a lui Doru Liciu.

Aceștia îi cer lui Țoiu să precizeze dacă există o poziție oficială a autorităților canadiene cu privire la modul în care Doru Liciu a părăsit postul de consul în Toronto.

„Înțelegem pe deplin caracterul legal al acestei decizii, temeiul său administrativ și prerogativele instituționale ale statului român în materia numirilor diplomatice. Demersul nostru nu urmărește contestarea acestor atribuții, ci exprimarea unei realități resimțite la nivelul comunității românești din regiune, într-un moment deosebit de sensibil. Contextul actual, marcat de provocări de securitate și de presiuni asupra identității culturale și lingvistice, conferă o importanță sporită menținerii unui dialog autentic, constant și eficient între statul român și comunitățile sale din afara granițelor. În acest sens, apreciem că orice decizie privind reprezentarea diplomatică într-o regiune complexă precum sudul Ucrainei ar putea beneficia de o consultare mai amplă a comunității românești locale, profund conectată la realitățile din teren. Totodată, considerăm că această decizie intervine într-un context aparte pentru relațiile consulare româno-ucrainene, în condițiile în care activitatea consulatului a fost suspendată în februarie 2022, ca urmare a agresiunii militare declanșate de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Reluarea activității în toamna anului 2025, chiar și în regim limitat, a reprezentat pentru comunitatea noastră un semnal încurajator de sprijin și revenire la normalitate. În acest cadru, dorim să evidențiem în mod deosebit aprecierea de care se bucură, în rândul comunității românești din regiunea Odesa, activitatea Excelenței Sale, domnul Claudiu Tătaru, consul general interimar al României la Odesa”, transmit etnicii români din regiunea Odesa.

Etnicii români s-au simțit mai bine alături de Tătaru

EI spun că Tătaru a demonstrat profesionalism, echilibru și o remarcabilă capacitate de adaptare, asigurând continuitatea serviciilor consulare și menținând un dialog constant și constructiv cu membrii comunității.

De asemenea, potrivit scrisorii, relația dintre comunitatea românească și reprezentanța consulară a cunoscut „o evoluție semnificativă”.

„În condiții limitate, într-un cadru adesea itinerant și fără sprijinul unei structuri complete, am resimțit, poate pentru prima dată după mult timp, o apropiere reală față de instituțiile statului român. Contactul cu reprezentantul consular a devenit direct, deschis și adaptat realităților din teren. Nu a fost vorba doar despre furnizarea de servicii, ci despre construirea unui sentiment de încredere și apartenență – acela că nu suntem singuri și că există o legătură vie și autentică cu România. Într-un context dificil, marcat de incertitudine și presiuni de securitate, această evoluție a avut o importanță deosebită pentru comunitatea noastră. În acest sens, schimbarea intervenită în prezent este percepută nu ca o simplă rotație instituțională, ci ca o posibilă întrerupere a unui proces de consolidare aflat încă în desfășurare. Nu punem în discuție persoana nou numită și nu anticipăm în mod negativ activitatea acesteia. Îngrijorarea noastră vizează faptul că o relație construită în timp, prin prezență și încredere, presupune un proces de continuitate dificil de reconstituit în absența unei tranziții consolidate. Pentru comunitatea noastră, prioritatea firească ar fi fost consolidarea progreselor realizate, prin întărirea cadrului instituțional și redeschiderea deplină a Consulatului General, mai degrabă decât o schimbare de conducere într-un moment atât de sensibil”, se mai arată în scrisoare.

În acest context, reprezentanții comunității de români din Odesa o roagă pe Oana Țoiu să aibă în vedere aceste realități în evaluarea impactului deciziei sale asupra comunității românești din regiunea Odesa.

„Considerăm că menținerea continuității și orientarea eforturilor către consolidarea activității consulare ar răspunde într-o măsură mai adecvată nevoilor actuale”, se mai arată în scrisoare.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat în 29 aprilie numirea unei noi conduceri a Consulatului General al României la Odesa, în Ucraina, după o perioadă de aproape șase ani în care activitatea oficiului consular a fost coordonată de un gerant interimar. Doru Liciu a fost numit consul general al României la Odesa.

Anterior, Doru Liciu a ocupat funcția de însărcinat cu afaceri ad interim la Ambasada României în Turcia. El a intrat în Ministerul Afacerilor Externe în 2007 și a fost consul al României la Toronto în perioada 2008–2017. Ulterior, a deținut funcția de șef serviciu în cadrul Unității Arhivelor Diplomatice din MAE.