Liderii UE nu au reușit să ajungă la un acord privind utilizarea de către Ucraina a activelor rusești

Summit-ul UE de la Bruxelles s-a încheiat după miezul nopții fără un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate, a anunțat un oficial UE citat de Politico. Miza discuțiilor a fost uriașă. În statele UE sunt „înghețate” aproximativ 200 miliarde de euro aparținând băncii centrale a Rusiei. Cea mai mare parte a activelor se află în Belgia care se opune propunerii invocând riscuri de securitate.

Propunerea discutată și respinsă ar fi transformat aceste fonduri, direct sau prin mecanisme de garanție, într-un „împrumut de reparații” pentru Kiev. Varianta a fost analizată deoarece ucrainenii riscă să rămână fără bani începând de la jumătatea lui 2026, conform evaluărilor folosite în timpul negocierilor.

Liderii UE ar putea propune un împrumut pentru Ucraina

În continuare liderii UE vor lua în considerare o soluție bazată pe împrumuturi comune. La solicitarea Politico, doi oficiali UE au declarat că o nouă versiune preliminară a concluziilor ar putea să prevadă implementarea unei soluții de finanțare temporară pe termen mediu. Se pare că liderii europeni sunt de acord „să acorde un împrumut Ucrainei… pe baza împrumuturilor UE de pe piețele de capital, susținute de marja de manevră a bugetului UE”.

Practic, liderii se concentrează pe un acord care ar majora datoria UE pentru a finanța Ucraina în următorii doi ani. Un aspect cheie al operațiunii este de a scoate Ungaria, Cehia și Slovacia, care se opun acordării unui ajutor suplimentar Ucrainei, din schema comună de datorii.

Valoarea totală a împrumutului nu a fost stabilită. Discuțiile de la vârful UE vizează suma de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina pe o perioadă de doi ani.