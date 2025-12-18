Germania se împrumută masiv: pregătește o emisiune record de titluri de stat, de peste 500 de miliarde de euro

Germania își va majora datoria federală cu o cincime în 2026, ajungând la un nivel record de 512 miliarde de euro, a dezvăluit Agenția Federală de Finanțe în cele mai recente perspective ale sale. Licitațiile vor fi efectuate prin intermediul titlurilor de valoare federale convenționale și al emisiunii de titluri de valoare federale verzi, notează Baha.com.

Din total, 318 miliarde de euro vor proveni din licitațiile de pe piața de capital, iar 176 de miliarde de euro din piața monetară. Se preconizează că titlurile Green Federal vor adăuga încă 16-19 miliarde de euro, în funcție de cerere.

Agenția intenționează să emită titluri de trezorerie în valoare de 92 de miliarde de euro pe 2 ani, obligațiuni pe 10 ani în valoare de 82 de miliarde de euro și să introducă o nouă obligațiune pe 20 de ani prin sindicalizare. Cel mai mare volum de licitații trimestriale este așteptat în trimestrul al treilea, de 138 de miliarde de euro, urmat de primul trimestru, de 134 de miliarde de euro.