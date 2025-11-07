O nouă emisiune de titluri de stat FIDELIS: Dobânzi neimpozabile de la 3,90% la 7,95%

Tranșa specială de titluri de stat Fidelis, emise în lei, cu scadență la 2 ani, dedicată tuturor celor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 iunie 2025, va avea o dobândă de 7,95%. Donatorii-investitori se bucură de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei.

În afară de tranșa specială, ediția Fidelis care începe vineri va conține și următoarele emisiuni:

În lei:

de 6,95% – cu scadența la 2 ani

de 7,35% – cu scadența la 4 ani

de 7,70% – cu scadența la 6 ani

În euro:

de 3,90% – cu scadența la 3 ani

de 5% – cu scadența la 5 ani

de 6,30% – cu scadența la 10 ani.

Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv, 1.000 de euro.

De la lansarea programului, emisiunile de titluri de stat Fidelis au atras investiții totale de peste 59,33 miliarde lei, prin intermediul a peste 479.077 de subscrieri. Un pilon al programului îl reprezintă sprijinul pentru donarea de sânge, prin acordarea unor condiții preferențiale investitorilor-donatori, care beneficiază de un punct procentual suplimentar la dobândă.