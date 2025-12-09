Prima pagină » Știri externe » Comediantul Jimmy Kimmel și-a prelungit contractul pentru emisiunea de la postul american ABC

Comediantul Jimmy Kimmel și-a prelungit contractul pentru emisiunea de la postul american ABC

Comediantul american Jimmy Kimmel și-a prelungit contractul cu ABC pentru încă un an, a declarat luni pentru AFP o sursă apropiată situației, la aproape trei luni după o suspendare scurtă, dar controversată, a emisiunii sale satirice critice la adresa lui Donald Trump.
Sursa foto: X
Laurențiu Marinov
09 dec. 2025, 05:56, Știri externe

Vedetă importantă a talk-show-urilor de noapte, Jimmy Kimmel a provocat furia dreptei americane acuzând-o că a exploatat politic asasinarea influencerului pro-Trump, Charlie Kirk. ABC, deținută de Disney, l-a suspendat pe Kimmel, gazda emisiunii pe 18 septembrie. Confruntat cu protestele și acuzațiile de cenzură, postul l-a readus pe comedian la o săptămână după demiterea sa, potrivit Le Figaro.

Prezentatorul va rămâne în direct cu emisiunea sa „Jimmy Kimmel Live!” până la mijlocul anului 2027, a declarat pentru AFP o sursă apropiată situației, care a solicitat anonimatul. Contractul său urma să expire în mai 2026.

După scurta sa pauză, Jimmy Kimmel și-a reluat imediat atacurile satirice la adresa lui Donald Trump, ironizându-l pentru că ațipește în timpul întâlnirilor și pronunță greșit numele liderilor străini.

Președintele american nu se zgârcește nici el când vine vorba de prezentator. În acest weekend, l-a numit din nou pe comedian „oribil ”.

La rândul său, Jimmy Kimmel, fără a da dovadă de resentimente, a declarat în octombrie că i-ar plăcea să-l „avea pe Trump ca invitat” în viitor.

