Radu Miruță, despre demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare: N-ar fi trebuit să o facă, pentru că a fost o inadvertență în CV-ul lui

Actualul ministru al Economiei, Radu Miruță – care este nominalizat acum de USR să preia portofoliul de la Apărare – a afirmat joi seara, la emisiunea „România Politică” de la Prima News, că Ionuț Moșteanu nu ar fi trebuit să își dea demisia din funcția de ministru al Apărării. Acesta spune că greșelile făcute de Moșteanu în CV-ul său privind studiile sunt regretabile, care nu trebuiau să fie făcute.

„Eu cred că n-ar fi trebuit să demisioneze, pentru că a fost o inadvertență în CV-ul lui. Și noi am ridicat lucrurile astea la un nivel foarte mare de așteptări în politica USR. Însă hai să ne uităm care au fost consecințele. Ionuț Moșteanu a trecut acolo, nici nu mai știu, Universitatea Athenaeum în loc de Bioterra. Sigur, e o nepotrivire pentru care trebuia să există atenție”, a afirmat Miruță, la Prima News.

Totuși, ministrul Economiei sugerează că „nu e ca și cum a venit și a spus că a făcut Harvard sau Sorbona, el făcând o universitate dintre cele două. Este o nepotrivire, regretabilă, care nu trebuia să fie făcută”.

Întrebat dacă există o legătură cu faptul că scandalul a apărut în săptămâna în care au avut loc alegerile pentru Primăria Capitalei, Miruță a adus în discuție un alt caz în care era menționat Ionuț Moșteanu.

„Cu două săptămâni înainte, Ionuț Moșteanu era un erou că refuzase pe interceptările procurorilor o șpagă de un milion de euro. (…) Sigur, este o greșeală. Nu vreau să spun că n-a fost o greșeală. Însă, eu-l cunosc de mult timp și dacă mulți români ar fi precum Ionuț Moșteanu, țara asta ar merge un pic mai bine”, a conchis Miruță.

Scandalul CV-ului lui Moșteanu

Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării la sfârșitul lunii noiembrie, în urma scandalului privind studiile din CV-ul său.