Dominic Fritz a anunțat convocarea Comitetului Politic al USR pentru nominalizarea noului ministru al Apărării

Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că joi dimineață va avea loc o ședință a Comitetului Politic, în cadrul căreia partidul va stabili propunerea pentru Ministerul Apărării.

Funcția a rămas liberă după plecarea lui Ionuț Moșteanu. În acest moment, ministrul interimar al Apărării este Radu Miruță, ministrul Economiei.

„Mâine dimineață convoc Comitetul Politic și vineri votăm propunerea pe care o voi face pentru Ministerul Apărării”, a declarat Fritz la Antena3.

Președintele USR nu a oferit un nume concret, însă a spus că persoana aleasă va îndeplini mai multe criterii. Potrivit acestuia, „o să fie un om calificat, care cunoaște domeniul, un om cu greutate politică, care știe despre ce vorbește și care cunoaște programul SAFE, o persoană care are competență să gestioneze banii care vor veni în România prin intermediul acestui program”.

Conform informațiilor publicate de G4Media, senatorul USR Sorin Șipoș se află printre variantele luate în calcul pentru conducerea Ministerului Apărării.

Acesta este liderul organizației județene USR Timiș și un apropiat al președintelui Dominic Fritz, ambii activând în Timișoara.

Sorin Șipoș are și o legătură personală cu președintele României, Nicușor Dan. În campania pentru alegerile prezidențiale din mai 2025, senatorul a declarat că a fost coleg de clasă cu actualul președinte, în perioada liceului.