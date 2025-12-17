Grindeanu, despre majorarea salariului minim: PSD poate accepta eliminarea IMCA pentru anumite industrii, dar nu pentru sistemul bancar

Întrebat dacă PSD ar fi de acord cu propunerea discutată de premierul Ilie Bolojan cu investitorii străini, Grindeanu a subliniat că este nevoie de o analiză aplicată, sector cu sector.

„Vreau să vedem calculele, dar pot să vă spun ceva: nu vreau să fie eliminat acest impozit, de exemplu, pentru sistemul bancar”, a afirmat liderul PSD.

Grindeanu a explicat că pot exista domenii economice unde eliminarea IMCA ar putea fi justificată, în special acolo unde marjele de profit sunt foarte mici și unde companiile riscă să devină necompetitive în raport cu alte state.

„Poate să existe eliminarea acestui IMCA pentru anumite industrii care au o marjă foarte mică de profit și care ne duc într-o situație de necompetitivitate cu alte țări. Asta da, și de aceea trebuie discutat aplicat”, a precizat el.

În schimb, liderul social-democrat a exclus ferm sistemul bancar de la o astfel de măsură. El a invocat datele privind profiturile estimate ale băncilor pentru anul 2025.

„Sistemul bancar, citeam chiar astăzi, că previziunea pe anul ăsta este că vor închide cu un profit de 15 miliarde de lei, adică aproximativ 1% din PIB. Nu pot să nu păstrăm lucrurile astea”, a spus Grindeanu.

Acesta a adăugat că o parte semnificativă a profiturilor băncilor provine din relația cu statul.

„Este un profit enorm, ceea ce e foarte bine, nu contest acest lucru, dar mare parte din acest profit este tot din lucrul cu statul, în sensul de împrumuturi la care statul plătește dobânzi”, a declarat liderul PSD.

Întrebat dacă ar fi de acord cu eliminarea IMCA pentru companiile cu cifre de afaceri de peste 50 de milioane de euro, Grindeanu a reiterat necesitatea unei analize diferențiate.

„Trebuie să discutăm exact ce am spus, dar trebuie să discutăm și de domenii. Nu exclud acest lucru pentru domenii în care marja de profit e foarte mică, cum e auto, de exemplu, sau sunt alte lucruri, dar n-aș vrea să discutăm despre sistemul bancar, să-l băgăm în aceeași oală”, a afirmat el.

În final, liderul PSD a menționat că discuțiile trebuie extinse și asupra altor instrumente fiscale.

„Lucrurile trebuie să fie discutate aplicat. Mai trebuie să vedem și anumite lucruri legate de impozit, impozitul pe profitul reinvestit, să discutăm și să vedem și acolo”, a conchis Sorin Grindeanu.