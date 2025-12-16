Grindeanu, despre problemele din justiție: Profesioniștii trebuie să vorbească

„Așa cum ați văzut, noi ne-am ținut departe de acest subiect. L-am urmărit, evident, dar am văzut că sunt anumiți lideri USR care au dosare în justiție și care vor schimbarea legilor justiției. L-am văzut pe fostul președinte Traian Băsescu, autorul moral al celebrelor protocoale, dintre care o parte din familia domniei sale a beneficiat de prescripții, și care vrea dintr-o dată schimbări”, a declarat Grindeanu.

Liderul social-democrat a precizat că nu exclude necesitatea unor modificări legislative, însă consideră că acestea trebuie discutate de specialiști.

„Eu nu spun că nu sunt necesare, orice lege poate să fie îmbunătățită, dar cred că în acest domeniu profesioniștii trebuie să vorbească. Din punctul meu de vedere, în acest moment, sunt anumite forțe politice care încearcă să politizeze acest demers. PSD-ul nu ia parte la așa ceva”, a subliniat Grindeanu.

Întrebat dacă PSD va participa la grupul de lucru anunțat pe tema justiției, Sorin Grindeanu a confirmat prezența ministrului Justiției, Radu Marinescu.

„Da, ministrul Radu Marinescu va merge acolo, evident. PSD-ul va merge la acel grup de lucru”.

De la apariția documentarului Recorder, în București și în marile orașe au loc în fiecare seară acțiuni de protest față de corupția din justiție.