Prima pagină » Politic » Fost ministru al Justiției: Marinescu se face că nu vede și nu aude; Savonea să își dea demisia

Fost ministru al Justiției: Marinescu se face că nu vede și nu aude; Savonea să își dea demisia

„Ministrul Radu Marinescu se face că nu vede și nu aude”, spune fostul ministru al Justiției, Stelian Ion despre actualul ministru. El afirmă că atunci s-a format Guvernul s-au discutat aceste probleme și „Marinescu ridica din umeri”. Lia Savonea ar fi trebuit să-și dea demisia, mai spune Ion.
Fost ministru al Justiției: Marinescu se face că nu vede și nu aude; Savonea să își dea demisia
Sursa foto: EDUARD VINATORU / MEDIAFAX FOTO
Laura Buciu
15 dec. 2025, 10:48, Politic

Fostul ministru USR al Justiției aduce critici actualului ministru, de la PSD.

Radu Marinescu se face că nu vede și nu aude, spune la RFI deputatul Stelian Ion, fost ministru de resort.

„În momentul în care s-a format Guvernul, am discutat aceste probleme, nu vă imaginați că erau necunoscute, am fost cu ele pe masă, le-am vorbit și domnul Marinescu ridica din umeri și spunea că nu a auzit de așa ceva”, afirmă Ion.

Stelian Ion crede că Lia Savonea ar trebui să-și dea demisia după documentarul Recorder care evidențiază problemele din Justiție, ce au dus la achitări și prescrierea unor fapte.

„În opinia mea, președinta Înaltei Curți ar fi trebuit să-și dea demisia, pentru că este clar că e o problemă acolo, nu iese fum fără foc. Toate chestiunile semnalate de-a lungul timpului cu privire la activitatea sa conduc spre un astfel de deznodământ (…). În loc să facă un pas în spate, domnia sa apasă pedala și mai mult”, mai spune Ion.

Fostul ministru USR al Justiției consideră că actualul ministru, Radu Marinescu (PSD), are de dat unele explicații în Parlament, după documentarul Recorder: „Domnul ministru Marinescu se face că nu vede și nu aude despre aceste probleme. În momentul în care s-a format Guvernul, le-am discutat, nu vă imaginați că erau necunoscute, am fost cu ele pe masă, le-am vorbit și domnul Marinescu ridica din umeri și spunea că nu a auzit de așa ceva, nu știe să existe astfel de probleme și că va face o analiză. Au trecut câteva luni de zile, iată, societatea întreagă a văzut foarte clar descris public acest fenomen, domnul ministru nu poate să se facă în continuare că nu vede aceste lucruri. Din cauza asta, l-am invitat și la Ora Guvernului, să ne explice ce are de gând să facă”.

Stelian Ion spune că fostul ministru al Justiției Cătălin Predoiu (PNL) trebuie să ofere unele lămuriri: „Fiecare are o responsabilitate, așa cum a spus premierul Ilie Bolojan, pentru activitatea sa în cadrul Guvernului și domnul Cătălin Predoiu cred că este persoana care a deținut cei mai mulți ani acest portofoliu. Sigur, ar trebui să-și asume răspunderea și să vină cu explicații și să facă în consecință”.

 

Recomandarea video

BREAKING Cristi Danileț a învins „sistemul Savonea” la Curtea Europeană a Drepturilor Omului
G4Media
Șoferii din România care riscă amendă de până la 4.000 de lei. Greșeala pe care o fac iarna și duce la reținerea talonului auto
Gandul
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns boschetar: ”N-are casă, doarme pe străzi”
Cancan
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport
Judecătoarea Raluca Moroșanu, despre cum a plănuit să-și contrazică șefele de la CAB și să confirme acuzațiile din documentarul Recorder: „Ăștia fac ca Ceaușescu”
Libertatea
Tabel exclusiv pentru bărbați | Pe ce dată ieși la pensie, în funcție de vârsta ta actuală
CSID
Concurs de ironii la adresa unui Cybertruck văzut în Constanța! Cu ce au comparat românii mașina
Promotor