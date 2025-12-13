UPDATE: A patra zi de proteste în Piața Victoriei: „Justiție, nu corupție”

UPDATE, ora 21.30

Mii de oameni au protestat în Piața Victoriei sâmbătă seara, ei promițând să vină la manifestație și duminică.

Oamenii chiar au adus o cruce pe care au scris „Justiția”.

Manifestanții au scandat „Nicușoare, nu mai sta, apără justiție” sau „Lia, Lia, te-așteaptă pușcăria”.

Printre protestatari au fost tineri, vârstnici și chiar părinți cu copii.

Știre inițială:

Manifestanții s-au organizat pentru a ieși pentru a patra zi la rând în Piața Victoriei din Capitală, după dezvălurile din Justiție.

„Voi schimbați complete ca pe șosete”, au strigat manifestanții din Piața Victoriei. Oamenii au venit cu pancarte pe care au scrie „Justiție, nu corupție” sau „Savonea, demisia”.

Sute de protestatari sunt la ora transmiterii știrii în Piața Victoriei.

Acțiuni similare sunt organizate la Craiova, Iași, Timișoara, Cluj-Napoca și Sibiu.

Manifestanții au scandat încă de vineri seara „Mâine, la 7”, pentru a atrage atenția asupra întâlnirii de sâmbătă, de la ora 19, pentru proteste.