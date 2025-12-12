A treia zi de proteste pentru justiție în București și marile orașe. Manifestanți în Piața Victoriei

Oamenii au venit echipați cu pancarte și vuvuzele, cerând măsuri concrete pentru reformarea sistemului judiciar. Manifestanții din Piața Victoriei cer măsuri concrete și spun că protestele nu ar trebui să rămână fără ecou. Încă de joi seară, participanții au cerut intervenția președintelui și adoptarea unor soluții rapide pentru reformarea sistemului judiciar. Manifestanții ridică pancarte cu mesaje precum „Justiție, nu prescripție” sau „Justiție, nu corupție”. Protestele au loc și în alte mari orașe ale țării. Invitația la protest Românii din Capitală, dar și din toată țara au fost chemați din nou la proteste pentru „o justiție curată”, în urma impactului social generat de publicarea documentarului Recorder, ce vizează nereguli în Justiție.

Facebook „Documentarul Recorder a arătat cum corupția pus stăpânire pe Justiție. Iar politicienii care au votat Legile justiției au făcut posibil acest lucru. Este timpul să le spunem că situația a devenit intolerabilă și că a venit momentul ca politicienii care susțin că vor un stat de drept, dar șj oamenii onești din Justiție să remedieze lucrurile”, se arată în anunțul publicat pede organizatori.

Protestatarii care au ieșit în stradă în Piața Victoriei, dar și în alte orașe din țară, cer revocarea președintei Curții Supreme, Lia Savonea, demiterea conducerii Direcției Naționale Anticorupție, Revizuirea competențelor Consiliului Superior al Magistraturii, demiterea actualului vicepremier Cătălin Predoiu, fost ministru al Justiției, în mandatul căruia s-au petrecut faptele semnalate de documentarul realizat de jurnaliștii Recorder. De asemenea, protestatarii cer și eliminarea pe cale legislativă a „portițelor” care permit amânarea proceselor penale până la prescripție. Încă de miercuri, românii au început să iasă în stradă pentru a-și manifesta dorința de schimbare, dar și frustrarea cu privire la neregulile din sistemul judiciar românesc. Proteste au fost anunțate și în acest weekend, atât în Piața Victoriei din București, cât și în alte orașe din țară, precum Cluj, Iași sau Timișoara. Documentarul „Justiție capturată”, publicat, marți seară, de Recorder, scoate la iveală abuzurile din sistemul judiciar românesc. Publicarea anchetei a creat o scindare în sistemul de Justiție, determinând o reacție agresivă din partea președintei Curții de Apel București, instituție aflată în subordinea CSM, și, la polul opus, solidaritatea pentru abuzurile reclamate în documentar, exprimată de un număr tot mai mare de magistrați din țară, în frunte cu Laura Codruța Kövesi, procurorul șef al Parchetului European. Președintele Nicușor Dan a invitat magistrații la dialog