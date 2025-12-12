Reacție amplă în magistratură după acuzațiile despre sistemul justiției. Peste 500 de magistrați se solidarizează

Numărul magistraților care sunt în solidaritate cu judecătorii care au vorbit public despre „justiția capturată” a crescut rapid. Vineri dimineață, lista a ajuns la 518 semnatari, după ce încă peste 300 de procurori și judecători s-au alăturat mesajului apărut inițial joi seară.

În fruntea listei se află chiar fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi, actual procuror șef al Parchetului European. Alături de ea apar șase judecătoare de la Curtea de Apel București, urmate de alți magistrați pensionari din aceeași instanță și de la Înalta Curte.

În total, 33 de judecători ai Curții de Apel București figurează printre semnatari. Mesajul a atras și sprijinul a 18 procurori din DNA și 61 din DIICOT.

În textul publicat online, magistrații afirmă că „tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol” și menționează că „Justiția are nevoie nu doar de curaj, ci și de o reformă reală”.

„Ne exprimăm public solidaritatea cu magistrații care au avut curajul de a denunța problemele și presiunile din sistemul de justiție. Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate. Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol.”, au mai transmis aceștia.

Într-o declarație transmisă publicației G4Media, Laura Codruța Kövesi și-a exprimat „îngrijorarea” față de recentele informații care „afectează independența și reputația magistraturii din România”, dar și față de modul în care autoritățile au răspuns acestor semnale.

Șefa Parchetului European a invocat, în același context, hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Kövesi c. României, pe care a câștigat-o, spunând că CEDO a stabilit „în mod clar” că magistrații se bucură de libertatea de exprimare atunci când semnalează „disfuncționalități instituționale grave” sau abuzuri care afectează funcționarea justiției.

Documentarul „Justiție capturată”, publicat de Recorder marți seară, prezintă o analiză în detaliu a situației grave legate de funcționarea instanțelor de judecată, de efectele prescrierilor și de concentrarea puterii în mâinile „unor magistrați care coabitează cu politicienii”.

Mai jos se află lista completă a celor 518 magistrați:

