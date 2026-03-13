Sondaj INSCOP. „Barometrul Național al Tinerilor”: Ce perspective au tinerii asupra direcției țării, muncii, sănătății mintale și implicării civice în România

Prima cercetare sociologică „Barometrul Național al Tinerilor”, realizată de INSCOP Research la solicitarea grupului Greens/EFA din Parlamentul European, publicată joi, reprezintă o analiză detaliată a modului de gândire al tinerilor din România referitor la propria țară, perspectivele de viitor și situația lor personală.

Direcția țării

Potrivit sondajului, 25,8% dintre tineri au apreciat că lucrurile în România se îndreaptă într-o direcție bună, 65,2% au considerat că direcția este greșită, iar 9% nu au răspuns.

Optimismul a fost mai prezent în rândul tinerilor 18-24 ani, al celor cu studii superioare, al locuitorilor din mediul urban și al celor cu venituri ridicate. Pesimismul a predominat în rândul persoanelor cu educație primară, al celor din mediul rural și al tinerilor cu venituri mai mici.

Cheltuieli și buget personal

Data studiului arată că 35,7% dintre respondenți cred că alimentele le afectează cel mai mult bugetul lunar, 27,1% energia, 15,5% chiria, 5,6% transportul, 4,8% sănătatea și 2,7% educația.

4,8% au indicat alte cheltuieli, 2,5% nu au considerat că nicio categorie le afectează semnificativ bugetul, iar 1,4% nu au răspuns.

Locuință și situație locativă

Informațiile colectate arată că 38,1% dintre respondenți dețin o locuință personală, iar 61,8% nu dețineau. De asemenea, 36,6% dintre tineri locuiau cu părinții sau familia extinsă, 19,2% în chirie, 3% la o gazdă, 1,2% într-o locuință socială și 1% într-un cămin studențesc sau internat.

În următorii cinci ani, 58,9% au estimat că vor locui în propria locuință, 18,8% în chirie și 14,4% cu familia.

Loc de muncă și salariu

În perioada în care datele erau colectate, la capitolul domeniu profesional, 56,7% dintre tineri au spus că aveau loc de muncă, în timp ce 43,2% nu erau angajați. 27,5% considerau că salariul lor este suficient raportat la costul vieții, 28,3% considerau că nu este, iar 0,9% nu au știut.

28,8% intenționau să își caute un loc de muncă în următorul an. Principalul obstacol menționat a fost salariul prea mic (43,6%), urmat de lipsa experienței (25,6%) și lipsa oportunităților în zonă (8,7%).

Munca în străinătate

27,5% au considerat că lucrul în străinătate reprezintă o soluție importantă pentru trai, iar 38,7% în destul de mare măsură.

De asemenea, 27,6% intenționau să plece din țară în următoarele 12 luni, iar 64,7% au declarat că motivația principală pentru plecare era obținerea unui loc de muncă mai bine plătit. Familia a fost identificată drept cel mai greu de lăsat în urmă (76,9%).

Studii și sprijin financiar

57,3% dintre tineri au afirmat că o bursă studențească ar trebui să le acopere toate cheltuielile, iar 31,2% considerau costul cazării ca principala dificultate pentru studenți.

Măsurile considerate cele mai utile au fost sprijinul financiar pentru cazare (27,2%), bursele mai mari (25,3%) și posibilitatea de stagii plătite sau joburi part-time (24,7%).

Sănătate mintală și acces la terapie

Declarațiile tinerilor mai arată că 39,9% dintre ei s-au confruntat cu probleme legate de sănătatea mintală în ultimele 12 luni, iar 84,4% considerau că statul ar trebui să acopere costul unui număr minim de ședințe de terapie sau consiliere psihologică.

Obstacolul principal în accesarea terapiei a fost costul ridicat (31,1%), urmat de rușine sau teama de judecată (30,7%), conform sondajului.

Sănătate reproductivă și avort

La capitolul drepturi reproductive, 12,6% au considerat că femeile au acces foarte mare la servicii de sănătate reproductivă, 24,3% în destul de mare măsură.

35,5% dintre respondenți au fost de acord cu avortul, 58,4% împotrivă, iar 29,1% au susținut că statul ar trebui să garanteze prin lege accesul la avort în spitalele publice.

Siguranță și protecția victimelor

Datele arată că 21,3% dintre tineri s-au simțit foarte în siguranță în spațiile publice, iar 42,8% destul de mult. 23,4% considerau că statul protejează victimele violenței în spațiile publice, iar 22% că protecția în familie este suficientă.

Războiul din Ucraina și amenințări

Potrivit opiniilor legate de Ucraina și de conflictul din zonă, 16,5% au fost foarte îngrijorați de extinderea războiului în România, iar 32,7% au considerat corupția și lipsa de competență drept cea mai mare amenințare.

Sprijin extern și securitate

51,6% au apreciat că Uniunea Europeană ar ajuta România în caz de criză economică gravă, iar 68,7% că NATO ar apăra țara în cazul unui atac militar.

Informații despre Parlamentul European și suveranitate

În ceea ce privește informațiile de bază legate de activitatea Parlamentului European, 24,8% au considerat că știu suficiente lucruri despre instituție, iar 56,8% au apreciat că proiectele adoptate de Parlament afectează suveranitatea României.

Tradiție, schimbare și orientare politică

Datele confirmă că 60,6% au susținut schimbarea și ideile noi la nivel de societate, iar 36,7% au preferat tradițiile. Referitor la orientarea politică pe care o au, 29,8% s-au identificat cu politica de centru-stânga, 29% cu dreapta, 15,9% cu stânga iar 13,7% cu centru-dreapta.