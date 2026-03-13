Prima pagină » Social » Sondaj INSCOP. „Barometrul Național al Tinerilor”: Ce perspective au tinerii asupra direcției țării, muncii, sănătății mintale și implicării civice în România

Sondajul „Barometrul Național al Tinerilor” al INSCOP Research arată că majoritatea tinerilor din România se simt pesimiști cu privire la direcția țării, întâmpină dificultăți legate de locuință, muncă și studii, au preocupări legate de sănătatea mintală și consideră că statul nu protejează suficient victimele violenței
Nițu Maria
13 mart. 2026, 13:03, Social

Prima cercetare sociologică „Barometrul Național al Tinerilor”, realizată de INSCOP Research la solicitarea grupului Greens/EFA din Parlamentul European, publicată joi, reprezintă o analiză detaliată a modului de gândire al tinerilor din România referitor la propria țară, perspectivele de viitor și situația lor personală.

Direcția țării

Potrivit sondajului, 25,8% dintre tineri au apreciat că lucrurile în România se îndreaptă într-o direcție bună, 65,2% au considerat că direcția este greșită, iar 9% nu au răspuns.

Optimismul a fost mai prezent în rândul tinerilor 18-24 ani, al celor cu studii superioare, al locuitorilor din mediul urban și al celor cu venituri ridicate. Pesimismul a predominat în rândul persoanelor cu educație primară, al celor din mediul rural și al tinerilor cu venituri mai mici.

Cheltuieli și buget personal

Data studiului arată că 35,7% dintre respondenți cred că alimentele le afectează cel mai mult bugetul lunar, 27,1% energia, 15,5% chiria, 5,6% transportul, 4,8% sănătatea și 2,7% educația.

4,8% au indicat alte cheltuieli, 2,5% nu au considerat că nicio categorie le afectează semnificativ bugetul, iar 1,4% nu au răspuns.

Locuință și situație locativă

Informațiile colectate arată că 38,1% dintre respondenți dețin o locuință personală, iar 61,8% nu dețineau. De asemenea, 36,6% dintre tineri locuiau cu părinții sau familia extinsă, 19,2% în chirie, 3% la o gazdă, 1,2% într-o locuință socială și 1% într-un cămin studențesc sau internat.

În următorii cinci ani, 58,9% au estimat că vor locui în propria locuință, 18,8% în chirie și 14,4% cu familia.

Loc de muncă și salariu

În perioada în care datele erau colectate, la capitolul domeniu profesional, 56,7% dintre tineri au spus că aveau loc de muncă, în timp ce 43,2% nu erau angajați. 27,5% considerau că salariul lor este suficient raportat la costul vieții, 28,3% considerau că nu este, iar 0,9% nu au știut.

28,8% intenționau să își caute un loc de muncă în următorul an. Principalul obstacol menționat a fost salariul prea mic (43,6%), urmat de lipsa experienței (25,6%) și lipsa oportunităților în zonă (8,7%).

Munca în străinătate

27,5% au considerat că lucrul în străinătate reprezintă o soluție importantă pentru trai, iar 38,7% în destul de mare măsură.

De asemenea, 27,6% intenționau să plece din țară în următoarele 12 luni, iar 64,7% au declarat că motivația principală pentru plecare era obținerea unui loc de muncă mai bine plătit. Familia a fost identificată drept cel mai greu de lăsat în urmă (76,9%).

Studii și sprijin financiar

57,3% dintre tineri au afirmat că o bursă studențească ar trebui să le acopere toate cheltuielile, iar 31,2% considerau costul cazării ca principala dificultate pentru studenți.

Măsurile considerate cele mai utile au fost sprijinul financiar pentru cazare (27,2%), bursele mai mari (25,3%) și posibilitatea de stagii plătite sau joburi part-time (24,7%).

Sănătate mintală și acces la terapie

Declarațiile tinerilor mai arată că 39,9% dintre ei s-au confruntat cu probleme legate de sănătatea mintală în ultimele 12 luni, iar 84,4% considerau că statul ar trebui să acopere costul unui număr minim de ședințe de terapie sau consiliere psihologică.

Obstacolul principal în accesarea terapiei a fost costul ridicat (31,1%), urmat de rușine sau teama de judecată (30,7%), conform sondajului.

Sănătate reproductivă și avort

La capitolul drepturi reproductive, 12,6% au considerat că femeile au acces foarte mare la servicii de sănătate reproductivă, 24,3% în destul de mare măsură.

35,5% dintre respondenți au fost de acord cu avortul, 58,4% împotrivă, iar 29,1% au susținut că statul ar trebui să garanteze prin lege accesul la avort în spitalele publice.

Siguranță și protecția victimelor

Datele arată că 21,3% dintre tineri s-au simțit foarte în siguranță în spațiile publice, iar 42,8% destul de mult. 23,4% considerau că statul protejează victimele violenței în spațiile publice, iar 22% că protecția în familie este suficientă.

Războiul din Ucraina și amenințări

Potrivit opiniilor legate de Ucraina și de conflictul din zonă, 16,5% au fost foarte îngrijorați de extinderea războiului în România, iar 32,7% au considerat corupția și lipsa de competență drept cea mai mare amenințare.

Sprijin extern și securitate

51,6% au apreciat că Uniunea Europeană ar ajuta România în caz de criză economică gravă, iar 68,7% că NATO ar apăra țara în cazul unui atac militar.

Informații despre Parlamentul European și suveranitate

În ceea ce privește informațiile de bază legate de activitatea Parlamentului European, 24,8% au considerat că știu suficiente lucruri despre instituție, iar 56,8% au apreciat că proiectele adoptate de Parlament afectează suveranitatea României.

Tradiție, schimbare și orientare politică

Datele confirmă că 60,6% au susținut schimbarea și ideile noi la nivel de societate, iar 36,7% au preferat tradițiile. Referitor la orientarea politică pe care o au, 29,8% s-au identificat cu politica de centru-stânga, 29% cu dreapta, 15,9% cu stânga iar 13,7% cu centru-dreapta.

